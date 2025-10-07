Idrissi al Cagliari fino al 2030: un talento sardo blindato

Il Cagliari Calcio scommette sul futuro, blindando fino al 2030 il talento emergente Riyad Idrissi, esterno sinistro destinato a diventare un pilastro della squadra rossoblù.

L’accordo, un segnale forte di continuità e fiducia reciproca, suggella un percorso di crescita che ha visto Idrissi evolversi nel crogiolo del vivaio cagliaritano.

Nato nel 2005, Idrissi incarna l’identità e la vocazione del Cagliari: un club profondamente radicato nel territorio sardo, capace di valorizzare i giovani talenti che affondano le loro radici nella cultura e nella storia dell’isola.

La sua famiglia, proveniente dal Marocco, si è insediata a Sadali, un piccolo centro dell’entroterra sardo, contribuendo a arricchire il tessuto sociale e culturale dell’isola.

Riyad, nato e cresciuto in questo contesto, rappresenta un ponte tra due mondi, un esempio di integrazione e di orgoglio sardo.

Il percorso di Idrissi nel Cagliari è emblematico del sistema di sviluppo del club.

Dopo aver attraversato le tappe formative dell’Academy, il giovane talento ha saputo emergere, dimostrando qualità tecniche e tattiche che lo hanno portato a scalare le gerarchie della squadra.

La sua versatilità, la sua velocità e la sua capacità di saltare l’uomo lo rendono un elemento prezioso per il gioco del Cagliari, capace di creare superiorità numerica e di fornire assist decisivi.

La sua ascesa non si è limitata al campionato nazionale.

Riyad Idrissi è infatti un punto fermo delle rappresentative giovanili azzurre, un riconoscimento al suo talento e un’opportunità per confrontarsi con i migliori giocatori del suo stesso livello.

La recente convocazione nell’Under 21, dopo un significativo percorso nelle formazioni Under 20 e Under 19, testimonia la fiducia che lo staff tecnico federale ripone in lui.

I suoi debutti con l’Italia Under 21, contro Montenegro e Macedonia, hanno rappresentato un traguardo importante, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano.

La decisione di blindare Idrissi fino al 2030 è una strategia lungimirante, che mira a costruire un futuro solido per il Cagliari Calcio.

Il suo legame con il club, la sua dedizione al lavoro e il suo potenziale di crescita lo rendono un asset fondamentale per il progetto rossoblù.

È un investimento nel talento sardo, un segnale di speranza per i tifosi e un esempio per i giovani calciatori che sognano di indossare la maglia del Cagliari.

Il futuro del Cagliari passa anche attraverso le gesta di Riyad Idrissi, un ragazzo di Sadali che incarna lo spirito combattivo e l’orgoglio sardo.