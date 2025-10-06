Infortunio Mina: colpo durissimo per il Cagliari, recupero in dubbio

L’infortunio di Yerry Mina, difensore di spicco del Cagliari, si configura come un duro colpo per la squadra sarda.

Gli esami diagnostici effettuati a seguito dell’incidente subito durante la partita contro l’Udinese hanno rivelato una distrazione di grado inferiore alla muscolatura soleare del polpaccio destro.

Un infortunio, pur non grave in termini di gravità assoluta, che mette a repentaglio la continuità del progetto tecnico del club.

La natura dell’infortunio, localizzato nel soleo, un muscolo cruciale per l’estensione della caviglia e la potenza propulsiva, implica una compromissione della capacità di stabilizzazione articolare e di generazione di forza durante la fase di spinta.

Questo lo rende particolarmente delicato per un giocatore che, come Mina, ricopre un ruolo fondamentale nel cuore della difesa, richiedendo agilità, velocità e capacità di contrasto.

La liberazione anticipata da parte della Federazione Colombiana, che aveva programmato la sua partecipazione alle prossime qualificazioni mondiali, sottolinea l’importanza di un recupero ottimale e personalizzato.

Il ritorno a Cagliari per intraprendere le terapie intensive segnala la volontà del club di garantire il massimo supporto medico e riabilitativo.

Lo staff medico del Cagliari, guidato da professionisti di comprovata esperienza, assumerà la responsabilità del monitoraggio costante delle condizioni del giocatore e della gestione del processo di recupero.

Il piano terapeutico, presumibilmente, comprenderà un approccio multimodale, combinando terapia manuale, elettrostimolazione, crioterapia e protocolli di rieducazione propriocettiva per favorire una guarigione completa e prevenire recidive.

La stima di due settimane per il recupero, sebbene possa rappresentare un obiettivo prudente, necessita di una valutazione dinamica in base alla risposta del giocatore alle terapie.

La data del 18 ottobre, con l’impegno casalingo contro il Bologna, appare al momento altamente incerta, costringendo il tecnico a elaborare strategie difensive alternative e a considerare l’impiego di giovani promesse o giocatori meno esperti.

L’assenza di Mina, leader carismatico e roccaforte difensiva, rappresenta una sfida complessa per il Cagliari, che dovrà fare affidamento sulla resilienza e sulla capacità di adattamento di tutto il gruppo.

La sua pronta guarigione rimane una priorità per il club, conscio del suo valore imprescindibile per la salvezza e per la costruzione di un futuro competitivo.