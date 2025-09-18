Lecce-Cagliari: Scontro salvezza, Di Francesco invita alla calma

La quarta giornata di campionato si preannuncia cruciale per il Lecce, con l’anticipo serale al Via del Mare contro il Cagliari che si configura come un vero e proprio banco di prova per le ambizioni salentine.

Più che una semplice partita, l’incontro assume i contorni di un confronto diretto nella lotta per la salvezza, una sfida che potrebbe dare una svolta alla stagione giallorossa, ancora a secco di vittorie.

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, affronta l’appuntamento con pragmatismo, smorzando l’entusiasmo generato dall’etichetta di “finale” attribuita dal collega Pisacane.

“Se fosse davvero una finale, ne avremmo ancora trentacinque da giocare,” commenta con un sorriso, sottolineando l’importanza di non creare pressioni eccessive e di mantenere una visione a lungo termine.

Pur riconoscendo il valore della partita, Di Francesco invita alla calma, ricordando che si tratta di un momento significativo ma non decisivo.

Il Cagliari si presenta come un avversario ostico, forte di un avvio di stagione solido e di un’esperienza consolidata.

La difesa sarda, pilastro del gioco sardo, è rinforzata da elementi di sicuro affidamento come Mina e Luperto, mentre il portiere Caprile, nonostante la giovane età, dimostra una maturità e una sicurezza che ricordano quelle dei più esperti.

Il doppio impegno casalingo, con la successiva sfida contro il Bologna, rappresenta un’opportunità imperdibile per il Lecce per guadagnare posizioni in classifica.

Tuttavia, Di Francesco sottolinea la necessità di non operare paragoni con la passata stagione, evidenziando i cambiamenti avvenuti nella squadra e l’adattamento di nuovi elementi provenienti da contesti diversi.

La recente partita contro l’Atalanta ha messo in luce alcuni aspetti positivi, con una squadra che ha mostrato qualità nel primo tempo.

Tuttavia, la mancanza di concretezza nella finalizzazione delle azioni ha impedito di concretizzare il buon lavoro svolto.

Per questo, Di Francesco invita i suoi giocatori a lavorare sull’aggressività sotto porta, mantenendo la compattezza e l’equilibrio anche dopo aver subito un gol.

L’allenatore salentino ribadisce un concetto fondamentale: “Alla fine conta solo il risultato”.

Questo significa che è necessario coniugare la ricerca del gioco e della bellezza con la capacità di essere “sporchi” quando la situazione lo richiede, ovvero quando è necessario lottare con determinazione e abnegazione per conquistare la vittoria, anche a costo di sacrificare l’eleganza.

Per quanto riguarda la possibilità di apportare modifiche in attacco, Di Francesco si dimostra cauto, preferendo dare continuità e certezze ai suoi giocatori.

L’impiego di Camarda e Stulic come coppia di attaccanti potrebbe essere una soluzione per dare maggiore peso offensivo alla squadra, ma l’allenatore invita alla pazienza e alla fiducia nei confronti dei suoi giocatori, evitando giudizi affrettati e smielati.

L’obiettivo è costruire una squadra solida, coesa e capace di affrontare le sfide del campionato con determinazione e spirito di sacrificio.