Lorenzo Rocco in Nazionale: Cagliari al Tennis Europe Under 16

Il Tennis Club Cagliari sarà rappresentato con onore ai Campionati Europei Under 16 di Parma, evento di punta del calendario Tennis Europe in programma dal 21 al 27 settembre.

Lorenzo Rocco, promettente tennista sardo nato nel 1999, si aggiunge all’elenco dei convocati per la nazionale italiana, a testimonianza del suo percorso di crescita e dei risultati conseguiti in questa stagione agonistica.

Cresciuto nell’ambiente sportivo del Monte Urpinu, Lorenzo ha contribuito con impegno al team di Serie B1, che ha lottato con determinazione per l’ambita promozione in A2.

La chiamata alla nazionale rappresenta un traguardo significativo per Rocco, inserito tra i quattro talenti maschili selezionati, affiancato da Luca Cosimi, Mattia Logrippo e Francesco Pansecchi.

La selezione, frutto di un’attenta valutazione delle performance, sottolinea il valore del giovane tennista sardo nel panorama europeo Under 16.

Il percorso di Lorenzo Rocco è costellato di successi che ne delineano un profilo in rapida ascesa.

Attualmente posizionato al numero 75 nel ranking europeo Under 16, il giocatore ha dimostrato di possedere un talento innegabile e una forte determinazione.

Il recente trionfo nel torneo internazionale di Perugia è solo uno dei tasselli di una stagione ricca di soddisfazioni.

L’atleta ha inoltre iniziato a cimentarsi con successo nel circuito ITF Under 18, ottenendo risultati di rilievo come una finale a Livorno e due semifinali in Moldavia, segnali tangibili di una maturazione tecnica e mentale in costante evoluzione.

La partecipazione a queste competizioni di livello superiore testimonia la sua capacità di adattamento e la sua ambizione di confrontarsi con avversari sempre più agguerriti.

La convocazione in nazionale è dunque il giusto riconoscimento di un lavoro proficuo e di un potenziale ancora inespresso.