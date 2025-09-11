Luvumbo out, Pisacane rivoluziona il Cagliari: sfida al Parma in emergenza

La contingenza di un infortunio internazionale impone a mister Pisacane una riorganizzazione tattica in vista del confronto con il Parma: l’assenza di Luvumbo, fulcro dinamico e imprevedibile nell’approccio aggressivo del Cagliari contro le grandi squadre, rappresenta una perdita significativa.

L’attaccante angolano, elemento chiave nella strategia di partenza di Pisacane, dovrà osservare precauzionalmente dalla sideline a causa di una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori, riscontrata in seguito a esami approfonditi.

L’infortunio di Luvumbo solleva interrogativi sulla composizione dell’attacco sardo, ma offre anche un’opportunità per valutare alternative.

Felici, autore di una prova convincente nell’amichevole di Buddusò, sembra il candidato naturale per ereditare il ruolo di “guastatore”, un interprete capace di disturbare la linea difensiva avversaria e creare spazi per i compagni.

L’amichevole contro il Buddusò ha offerto spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda l’impiego di Belotti, l’ultimo rinforzo del Cagliari.

L’ex capitano del Torino, gettato subito nella mischia e tenuto in campo per un’ora, ha mostrato una buona sintesi con la squadra, tanto da ricevere il supporto costante dei compagni.

Questo potrebbe indicare una precisa indicazione da parte dell’allenatore volta a favorire un’integrazione rapida e un’intesa fluida con gli schemi d’attacco, un elemento cruciale per affrontare un Parma in cerca di riscatto.

La situazione di Zappa, esterno con caratteristiche tecniche preziose, resta incerta: nonostante segnali incoraggianti dopo un avvio di settimana limitato da una contusione alla coscia, il suo ritorno completo alla squadra è ancora in fase di valutazione.

Al contrario, Mina, reduce da una performance decisiva con la nazionale colombiana – autore di un gol importante nella rimonta contro il Venezuela – è previsto in serata a Cagliari, pronto a partecipare all’ultima seduta di allenamento in programma ad Assemini.

La sua presenza garantisce solidità e esperienza al reparto difensivo.

Il resto del gruppo dei nazionali è rientrato regolarmente in gruppo.

Palestra e Idrissi, protagonisti con l’Under 21, hanno ripreso l’attività con la squadra, mentre Liteta e Kilicsoy hanno svolto un lavoro di defaticamento dopo gli impegni con Zambia e Under 21 turca, rispettivamente.

La gestione delle energie e la valutazione dello stato fisico di ciascun giocatore saranno fondamentali per preparare al meglio il Cagliari a una partita che, nell’assenza di un elemento chiave come Luvumbo, si preannuncia complessa e stimolante.

La capacità di adattamento e l’ingegno tattico di Pisacane saranno messi a dura prova.