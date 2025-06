Mezzanotte alla Dinamo Sassari: rinforzo giovane e promettente

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari rafforza il proprio organico in vista della stagione 2025-2026 con l’ingaggio di Andrea Mezzanotte, un’ala forte che promette di infondere dinamismo e versatilità al gioco biancoblu. L’annuncio, diffuso dalla società presieduta da Sardara, segna il primo, significativo passo nella costruzione di un roster ambizioso, affiancandosi alle conferme di Rashawn Shaquille Thomas e del giovane Luca Vincini, pilastri del passato che guardano al futuro.L’approdo di Mezzanotte a Sassari non è frutto di una decisione affrettata, ma il risultato di un’attrazione reciproca, come testimoniato dalle sue parole: “La proposta della Dinamo ha generato in me un’immediata reazione positiva, un’energia che mi ha spinto ad accettare senza riserve.” La profondità del progetto tecnico, esposta dal coach Bulleri, ha rappresentato un fattore decisivo, un invito a inserirsi in un sistema di gioco che valorizzi le sue peculiarità.Nativo di Almenno San Bartolomeo, nel cuore della provincia bergamasca, Mezzanotte, classe 1998, incarna la combinazione ideale tra gioventù e maturità. La sua figura atletica, abbinata a un’eccellente precisione nel tiro, sia dalla media che dalla lunga distanza, lo rendono un elemento di imprevedibilità e di potenziale offensivo. L’esperienza accumulata in sette stagioni nella massima serie – con Trento, Brindisi e Treviso – gli ha permesso di affinare le sue capacità e di comprendere le sfide che attendono un giocatore professionista.L’arrivo di Mezzanotte non è solo una questione di talento individuale, ma un elemento strategico all’interno del disegno tattico della Dinamo. Il direttore sportivo Mauro Sartori sottolinea come l’ala forte rappresenti un complemento ideale per le qualità di Thomas, creando una pericolosa combinazione perimetrale, unita a una presenza fisica robusta e un contributo costante a rimbalzo. Ma il suo valore non si limita all’aspetto meramente tecnico: “Si tratta di un ragazzo con un’etica del lavoro esemplare, capace di integrarsi rapidamente in un gruppo e di facilitare l’inserimento dei nuovi arrivi, contribuendo a creare un ambiente positivo e coeso.”La scelta di Sassari, per Mezzanotte, rappresenta una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita, un’opportunità per mettersi in gioco in un contesto stimolante e competitivo, con l’ambizione di contribuire al raggiungimento di importanti traguardi per la Dinamo Banco di Sardegna. La sua versatilità e il suo carisma saranno sicuramente un valore aggiunto per la squadra, pronta ad affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo e determinazione.