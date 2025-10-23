Mina out, Astori nel cuore: il Cagliari si prepara al Verona

Il Cagliari si concentra sul recupero di Mina, difensore colombiano alle prese con un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente l’ultima sfida contro il Bologna.

L’atleta sta seguendo un percorso di riabilitazione personalizzato ad Assemini, con un programma specifico per accelerare il ritorno in campo.

L’incertezza sulla sua presenza nella prossima partita contro il Verona, cruciale per le ambizioni rossoblù, alimenta la speranza dei tifosi, che ricordano le sue capacità di recupero su colpi difensivi.

La decisione definitiva dipenderà dall’andamento della seduta di domani mattina, momento in cui il tecnico valuterà il suo reale stato di forma; in caso contrario, Zè Pedro è l’alternativa più probabile.

La rosa a disposizione del mister si presenta quasi al completo, con l’eccezione di Belotti, Di Pardo, Pintus e Radunovic, anch’essi impegnati in percorsi di recupero differenti.

Un’assenza che non smorza l’orgoglio e la commozione per il prestigioso Premio Ussi dedicato a Davide Astori, assegnato al tecnico durante una cerimonia a Golfo Aranci.

Il toccante riconoscimento, consegnato dai familiari del compianto capitano, ha ripercorso la parabola atletica di Astori, esordito proprio nel Cagliari prima di spiccare il volo verso Roma e Firenze, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del calcio e non solo.

Pisacane, erede spirituale di Astori e portabandiera dei valori che il difensore incarna, ha espresso un profondo senso di responsabilità e commozione.

Ricordando la sua semplicità, umiltà e capacità di trasmettere valori positivi, ha sottolineato come l’eredità di Astori continui a vivere in ogni membro della squadra.

Il gol dedicato ad Astori in una Cagliari-Fiorentina testimonia l’affetto e il rispetto che il gruppo nutriva per il capitano.

In vista dell’impegno contro l’Hellas Verona, emergono interrogativi sulle scelte offensive.

Con l’infortunio di Belotti, il mister dovrà valutare attentamente tra Esposito, impiegato come finto nove, e Borrelli, autore dell’unico gol rossoblù nelle ultime tre partite.

La possibilità che Borrelli ritrovi spazio, dopo l’esperienza di Udine, sembra concreta.

A centrocampo, si profila il ritorno in campo di Deiola, rimasto a riposo nella scorsa partita, indicando una possibile inversione di tendenza nella gestione del minutaggio.

La preparazione si concentra non solo sull’aspetto tattico, ma anche sulla riscoperta di un’identità di squadra forgiata sui valori di Davide Astori, un esempio di sportività e dedizione che continua a ispirare il Cagliari.