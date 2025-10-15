Muay Thai Sardinia: Passione, Arte Marziale e Leggende a Quartu

Muay Thai Sardinia: Un Crogiolo di Arte Marziale e Passione al Palazzetto dello SportDal 17 al 19 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena si trasforma in un epicentro globale per gli appassionati di Muay Thai, ospitando “Muay Thai Sardinia”.

L’evento, più di un semplice torneo, rappresenta un’immersione profonda nella cultura e nella tecnica di questa antica arte marziale thailandese, con un programma articolato che unisce competizioni di alto livello, formazione specialistica e riconoscimento delle figure di spicco che ne hanno plasmato la storia.

Tre giorni intensi, dedicati a onorare la tradizione e a proiettare il Muay Thai verso il futuro.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio, dai veterani esperti che ricercano un aggiornamento continuo, ai nuovi adepti desiderosi di apprendere i fondamenti e di entrare a far parte di una comunità vibrante.

Il cuore dell’evento risiede nella presenza di due leggende viventi: Sak Kaoponlek, icona indiscussa del Muay Thai internazionale, e Chingiz Allazov, superstar contemporanea che incarna la potenza e la precisione di questa disciplina.

I loro seminari esclusivi offriranno ai partecipanti l’opportunità unica di assimilare strategie avanzate, affinare la gestione del combattimento, comprendere l’importanza di allenamenti mirati e sviluppare una mentalità vincente.

L’approccio didattico si focalizzerà sulla trasmissione non solo delle tecniche, ma anche sulla filosofia che sottende il Muay Thai, promuovendo l’equilibrio tra forza fisica, disciplina mentale e rispetto per l’avversario.

Oltre alla formazione per combattenti, “Muay Thai Sardinia” dedica ampio spazio all’aggiornamento professionale degli istruttori, con Rodrigo Alamos che approfondirà le metodologie di insegnamento attraverso un approccio tecnico-pratico.

Un’attenzione particolare è riservata alla formazione degli arbitri, che saranno sottoposti a un percorso di eccellenza per garantire un’applicazione rigorosa dei regolamenti, criteri di giudizio e gestione degli incontri, elevando gli standard qualitativi dell’arbitraggio ai livelli più alti riconosciuti a livello internazionale.

Il sabato sera sarà dedicato al clou degli incontri, con un cartellone ricco di sfide che vedranno protagonisti i migliori atleti sardi confrontarsi con avversari provenienti da tutta Europa e dalla Thailandia, tutti animati dal desiderio di conquistare prestigiose cinture.

In palio ben 12 titoli, suddivisi tra le categorie Nai Khanom Tom, Muay Ying (riservate a combattenti di assoluta fama internazionale), Europeo, Mediterraneo e Italiano.

Tra le sfide più attese, un incontro speciale dedicato alla carriera di Federico Mazza, atleta simbolo del SMTA Gym.

Mazza, già campione nazionale di Muay Thai e Kickboxing KL, vincitore di Hearts On Fire 2019 e due volte campione del Mediterraneo WBC Muay Thai, affronterà il thailandese Rit Kaewsamrit, un guerriero con un background impressionante di oltre 400 combattimenti e numerosi titoli alle spalle.

Anche Francesco Sotgiu ed Elisabetta Solinas, plurititolati atleti di Ploaghe, saranno protagonisti di incontri dal respiro internazionale.

Infine, Silvia Fadda, altra atleta di Quartu, si contenderà il titolo Italiano Amateurs 61 kg contro Alice Marras, in un match che promette emozioni intense.

“Muay Thai Sardinia” si configura dunque come un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo affascinante e complesso del Muay Thai, un vero e proprio crogiolo di arte marziale, passione e tradizione.