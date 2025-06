Pisacane al comando del Cagliari: un ritorno di casa e una nuova era

Il Cagliari Calcio annuncia l’avvento di Fabio Pisacane alla guida tecnica della prima squadra, segnando l’inizio di un capitolo significativo per il club sardo. L’accordo, formalizzato a testimonianza della fiducia reciproca, lega Pisacane al Cagliari fino al 30 giugno 2026, con una clausola di rinnovo automatico legata al raggiungimento di obiettivi sportivi predefiniti, dimostrando una visione a lungo termine. L’addio a Davide Nicola apre così le porte a un ritorno, non da calciatore, ma da artefice del futuro rossoblù.Nato a Napoli, Pisacane, quarantanove anni, incarna una simbiosi unica tra il club e la sua persona. La sua carriera da calciatore professionista, costellata di oltre 430 presenze, è intrinsecamente legata al Cagliari, dove ha disputato più di 150 incontri. L’estate del 2015 segna il suo arrivo in Sardegna, un periodo in cui ha lasciato un’impronta indelebile, contribuendo in maniera sostanziale alla pronta risalita in Serie A, culminata con la vittoria del campionato di Serie B e garantendo la permanenza del Cagliari nella massima serie per i successivi cinque anni. La transizione dalla vita da giocatore a quella di allenatore è stata immediata e naturale, testimonianza della sua profonda passione per il calcio e del suo desiderio di rimanere parte integrante del mondo rossoblù. A partire dal luglio 2022, ha iniziato il suo percorso tecnico come collaboratore, affiancando i mister e cogliendo l’opportunità di entrare in prima linea durante un momento cruciale, come la vittoria contro il Cosenza il 26 dicembre, un’esperienza che ha temprato il suo spirito. Successivamente, ha guidato il settore giovanile, maturando ulteriori competenze e, nel marzo 2023, ha assunto il ruolo di allenatore in seconda della Primavera, affinando il suo approccio tattico e gestionale.La stagione successiva, Pisacane ha assunto la guida della squadra Primavera, ottenendo risultati di rilievo. Per due annate consecutive, ha condotto i suoi ragazzi al settimo posto in classifica, avvicinandosi pericolosamente alla zona playoff scudetto. Un successo ancora più significativo è stato la conquista della Coppa Italia di categoria, un traguardo storico per il Cagliari, ottenuto il 9 aprile all’Arena Brera di Milano con una convincente vittoria (3-0) contro il Milan, dimostrando la capacità di costruire una squadra coesa, competitiva e capace di esprimere un calcio propositivo e di alto livello. L’insediamento di Fabio Pisacane rappresenta non solo un ritorno a casa per un uomo simbolo, ma anche l’iniezione di una nuova linfa vitale per il Cagliari, unendo la conoscenza del contesto locale, l’esperienza maturata a vari livelli e una visione chiara del futuro, orientata a riportare il club al posto che merita.