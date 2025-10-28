Principi Re a Porto Pollo: Qualificato per il King of the Air

Sette mesi di attesa culminati in un’esplosione di adrenalina e tecnica: Porto Pollo ha recentemente ospitato il Red Bull King of the Air Qualifier, un cruciale crocevia per i kitesurfer ambiziosi che mirano all’olimpo del Big Air.

L’evento, rinviato precedentemente, si è presentato con condizioni meteo perfette, un regalo inaspettato che ha permesso ai diciotto partecipanti di sprigionare il loro potenziale in trick audaci e atterraggi spettacolari, incantando il pubblico presente e quello virtuale.

La competizione si è conclusa con la vittoria di Andrea Principi, un nome che risuona sempre più forte nel panorama del kitesurfing mondiale.

La sua vittoria, ottenuta contro il francese Charles Brodel, non è stata solo una dimostrazione di abilità, ma anche di resilienza, avendo affrontato l’ultima manche con una tavola danneggiata.

Questo successo consolida la sua posizione tra i kiteboarder più forti e lo proietta verso la sfida più importante: la difesa del titolo di Red Bull King of the Air, un primato conquistato nell’edizione precedente a Città del Capo.

Accanto a Principi, anche Brodel si è assicurato il pass per il Sudafrica, precedendo in classifica il connazionale Elliot Bouton. La qualificazione segna un momento significativo per il kitesurfing francese, rinomato per la sua tradizione e la sua innovazione.

“È meraviglioso tornare a casa, in Sardegna, e condividere un evento di questo calibro,” ha commentato Principi, esprimendo la sua gioia.

“Questa competizione offre un’opportunità unica per mostrare al mondo la bellezza e il potenziale del nostro paese, con i suoi spot incredibili e le sue condizioni eccezionali.

Sono felice per Charles, meritatamente qualificato per il Red Bull King of the Air, l’evento che ogni kitesurfer sogna di conquistare.

Città del Capo rappresenta il culmine della nostra disciplina, un vero paradiso per il kitesurfing; ho avuto la fortuna di vincerla due volte, e farò del mio meglio per farlo ancora,” ha concluso l’atleta toscano.

I risultati ottenuti a Porto Pollo, unitamente alle performance dei precedenti qualifier tenutisi a Tarifa (Spagna) e Klitmøller (Danimarca), hanno definito la rosa degli atleti che accederanno direttamente alla finale di Città del Capo, un evento di portata mondiale previsto tra il 22 novembre e il 7 dicembre.

Questa selezione, frutto di un processo competitivo rigoroso, promette uno spettacolo indimenticabile, con i migliori kitesurfer del mondo pronti a sfidarsi per la corona di Red Bull King of the Air, simbolo di eccellenza e coraggio in questo sport estremo che continua a evolversi e a stupire.

L’evento a Porto Pollo non è stata solo una competizione, ma una celebrazione della passione, dell’abilità e della connessione con l’ambiente naturale.