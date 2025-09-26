Qualificazione al Tennis: Sardegna-Italia, Battaglia per i Campionati

Qualificazione a rischio: Sardegna e Italia si sfidano per l’accesso al tabellone principaleIl Tennis Club Cagliari si appresta a vivere un sabato cruciale, teatro delle finali di qualificazione ai campionati italiani di seconda categoria.

Dodici aspiranti tennisti, sei sardi e sei provenienti da altre regioni d’Italia, si contendono solo sei posti nel tabellone principale, un traguardo ambito che segnerà l’accesso alla fase successiva della competizione.

La Sardegna presenta un gruppo di sei giocatori con ambizioni concrete: Samuele Porcu e Diego Pinna, rappresentanti del Tc Cagliari, si affiancano a Califano (Moneta La Maddalena), Sarais (Torres), Visioli (Poggio), e Secci (Quattro Mori).

Quest’ultimo, in particolare, si distingue per una tenacia e un talento che lo rendono una delle carte più interessanti del panorama sardo.

Gli avversari provengono da diverse regioni, portando con sé un mix di stili e tecniche: il siciliano Scaffidi, l’umbro Armellini, il romano Cappelletti, i pugliesi Laviola e Vasti, e il piemontese De Luca.

La competizione ha già visto scambi al cardiopalma e inattesi ribaltamenti di fronte.

Diego Pinna, del Tc Cagliari, si è distinto per una resilienza eccezionale, recuperando svantaggi significativi e dimostrando una capacità di reazione impressionante, come evidenziato nella sua recente e intensa sfida giovedì, risolta solo al tie-break del secondo set.

Le sfide interne alla Sardegna hanno infiammato l’atmosfera.

Samuele Porcu ha prevalso nel derby contro Torres Sassari, confermando la sua forza e tecnica.

Califano, del Moneta La Maddalena, ha dominato Testa del Quattro Mori, mettendo a segno un netto successo.

Il pugliese Vasti ha superato il toscano Melosi, mentre Laviola si è imposto sul cagliaritano Sanna.

L’olbiese Vargiu e il cagliaritano Spanu sono stati eliminati rispettivamente da De Luca e Armellin.

Secci, del Quattro Mori, ha guadagnato la qualificazione superando l’umbro Loreto Martinez, mentre Visioli, Poggio, ha beneficiato del forfait di Consoli.

Il match clou di questa fase preliminare vede il siciliano Salemi contrapposto al romano Cappelletti.

Nonostante un buon inizio da parte di Salemi (6-2), Cappelletti ha sapientemente ribaltato la situazione, portando la sfida a un equilibrato 6-6.

Nel terzo set, la sua energia sembra inarrestabile, portandolo a conquistare con un perentorio 6-2.

La giornata di domani sarà decisiva, con incontri che definiranno il destino di questi talentuosi atleti.

Le sfide Visioli-Armellin, il derby tra Pinna e Sarais (Tc Cagliari-Torres), e Porcu-Vasti si prospettano particolarmente avvincenti.

Affiancandole, la contesa tra Scaffidi e Secci, Laviola-Cappelletti, e De Luca-Califano promettono spettacolo e colpi di scena.

L’attesa è alta, la competizione è agguerrita, e solo i più meritevoli accederanno al tabellone principale.