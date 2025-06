Regate a Porto Cervo: il Maestrale infiamma la Nations Cup

Porto Cervo, 21 giugno – Un maestrale deciso, fedele alle previsioni, ha animato le acque della costa smeralda, inaugurando una giornata di intense regate nell’ambito della The Nations Cup – Swan One Design Worlds. La partenza, fissata per le 13:00, ha visto tutte le classi impegnate in due prove a bastone, con una complessità crescente del vento che ha raggiunto picchi di 18 nodi nella seconda manche, accompagnato da una rotazione costante in senso antiorario. Il vento, inizialmente contenuto a 10 nodi, ha progressivamente messo a dura prova le abilità degli equipaggi, esaltando le peculiarità dei design Swan One Design.La giornata, cruciale nel contesto della The Nations Cup, è culminata con l’assegnazione dei titoli, frutto di una competizione serrata e di una performance eccellente da parte di tutte le classi coinvolte. L’ingresso in vigore della possibilità di scartare il risultato peggiore, a partire dalla quinta prova, ha introdotto una nuova variabile strategica, incentivando una gestione più attenta delle regate e una ricerca costante della performance ottimale.Nella classe ClubSwan 50, Earlybird ha consolidato la propria leadership grazie a due vittorie consecutive, accumulando un totale di soli 7 punti. La sua performance impeccabile lo pone in una posizione di vantaggio considerevole, sebbene la concorrenza si mantenga agguerrita. Moonlight, con un solido 3-3, segue a 14 punti, mentre Cuordileone e Perhonen si contendono il terzo posto a quota 17. Il maestrale ha offerto uno spettacolo mozzafiato, permettendo ai ClubSwan 36 di planare a velocità impressionanti durante le manovre di virata, evidenziando la loro agilità e reattività. Goddess si è distinta come miglior barca della giornata, conquistando un secondo e un primo posto, ma il team brasiliano di Mamao, grazie a una strategia lungimirante, mantiene la leadership della classifica provvisoria, dimostrando una notevole capacità di adattamento alle condizioni variabili. Fra Martina e G Spot seguono a ruota, pronte a sfruttare ogni minima opportunità per scalare la classifica.La classe ClubSwan 42 ha regalato una lotta al vertice particolarmente incandescente, con lo spagnolo Pez de Abril che si è imposto grazie a una doppietta di vittorie, guadagnando un vantaggio minimo sui suoi avversari. Nadir, a soli un punto di distacco, e Canopo, distanziato di soli due punti, rimangono in lizza per il primato, promettendo un finale di competizione ricco di emozioni.Nella classe ClubSwan 28, Marcello, velista del club YCCS, ha dominato la giornata in modo inequivocabile, ottenendo tre primi posti consecutivi. Nonostante questo risultato eccezionale, Swing mantiene la leadership della classifica provvisoria con un vantaggio minimo di soli due punti. Black Swan e Play Bigger seguono a pari merito, creando una classifica estremamente compatta e imprevedibile. La competizione in questa classe si preannuncia particolarmente avvincente, con ogni equipaggio determinato a conquistare la vittoria finale e a dimostrare la propria superiorità in mare. L’abilità di adattamento alle condizioni meteo e la capacità di prendere decisioni strategiche in tempo reale saranno fattori determinanti per il successo in questa classe.