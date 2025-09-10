Sardinia Sailing Cup 2024: Talenti, Innovazione e Mare al Segno Sardegna

Sardinia Sailing Cup 2024: Un Crogiolo di Talenti, Innovazione e Sostenibilità nel Cuore del MediterraneoCagliari si appresta ad accogliere una delle più importanti vetrine velistiche del panorama internazionale: la Sardinia Sailing Cup, giunta alla sua terza edizione, dal 23 settembre al 16 ottobre.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Vela (FIV), non è semplicemente una serie di regate, ma un vero e proprio ecosistema dedicato alla vela, all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e alla promozione di un nuovo approccio allo sport.

Con un impatto economico stimato in oltre 30 milioni di euro e la presenza di circa 1500 persone tra atleti, staff tecnico, giudici, volontari e delegazioni, la Sardinia Sailing Cup si preannuncia un catalizzatore di sviluppo per il territorio.

Il cuore pulsante dell’evento sarà Marina Piccola, che ospiterà il Fiv Village, uno spazio multifunzionale dedicato agli atleti, ai team, al pubblico e ai media.

Il Village non sarà solo un luogo di ritrovo, ma un vero e proprio centro di aggregazione, con talk, workshop e tavole rotonde che esploreranno temi cruciali come l’innovazione nel mondo della vela, le nuove tecnologie applicate al foil, le sfide della sostenibilità ambientale e le prospettive future dello sport.

La manifestazione si articola in quattro eventi mondiali di rilievo, ciascuno dei quali rappresenta un’eccellenza nel panorama velistico contemporaneo.

Il 23 settembre sarà dedicato alla cerimonia di inaugurazione, mentre il giorno successivo prenderà il via il Formula Wing World Championship, un’occasione unica per Cagliari, la prima città a ospitare l’assegnazione del titolo mondiale in questa disciplina in rapida ascesa.

Il wingfoil, con la sua combinazione di vela e kite, incarna lo spirito di innovazione e l’adattabilità che caratterizzano il futuro degli sport acquatici.

Dal 6 al 12 ottobre, l’attenzione si rivolgerà ai Campionati del Mondo Nacra 17, una classe olimpica che premia l’abilità e la strategia di equipaggi misti, come quello italiano, guidato dai campioni olimpici Ruggero Tita e Caterina Banti.

Parallelamente, si svolgeranno i Campionati del Mondo 49er e 49Fx, lo skiff acrobatico che vede spesso convergere talenti provenienti da team di Coppa America e SailGP, un chiaro segnale della multidisciplinarietà e dell’interconnessione degli sport velici.

Questa settimana promette un’esplosione di colori e di adrenalina sulle acque del Poetto, con la partecipazione di circa 200 imbarcazioni provenienti da 60 nazioni, un vero e proprio banco di prova in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un focus particolare sarà dedicato alla crescita delle nuove generazioni attraverso il Foil Academy International Trophy – Next Generation Powered By Luna Rossa, un progetto FIV guidato dalla leggendaria campionessa olimpica Alessandra Sensini, che mira a coltivare i talenti emergenti e a promuovere l’eccellenza italiana nel mondo del foil.

Il Trofeo per Nazioni, tornato ad essere un appuntamento fisso, vedrà protagonisti giovani velisti italiani e stranieri, accomunati dalla passione per il foil e dalla ricerca della performance.

La Sardinia Sailing Cup non si limita a celebrare la competizione, ma si impegna attivamente nella promozione della consapevolezza ambientale.

Medsea, in qualità di partner scientifico, curerà un ciclo di incontri dedicati al benessere del mare e alla sua tutela, sottolineando l’importanza di un approccio sostenibile nello sport e nella vita di tutti i giorni.

L’accesso a tutti gli eventi sarà aperto al pubblico, creando un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della vela e scoprire le nuove sfide che ci attendono.