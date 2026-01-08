Sassari-Reggio: sfida cruciale per la Final Eight

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si appresta ad affrontare un match cruciale in terra reggiana, una sfida che si configura come spartiacque per il prosieguo della stagione.

La posta in palio è duplice: consolidare la positiva sequenza di successi in campionato e, contemporaneamente, assicurarsi la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La partita, in programma sabato alle 18, rappresenta l’atto conclusivo del girone d’andata e si preannuncia densa di significato per entrambe le contendenti.

L’analisi tattica e strategica di Veljko Mrsic, coach sassarese, sottolinea l’importanza di mantenere un elevato livello di concentrazione e applicazione, evitando i pericoli insidiosi derivanti da un’eventuale compiacenza dovuta alle recenti vittorie.

“La squadra deve costantemente evitare l’illusione di poter gestire il vantaggio acquisito”, dichiara Mrsic, evidenziando la necessità di un impegno costante e di una rigorosa disciplina tattica.

“L’attenzione ai dettagli, l’intensità nel recupero palla e la solidità difensiva rimarranno i pilastri fondamentali per affrontare un avversario che condivide con noi l’urgenza di incassare punti preziosi.

“L’aspetto della rotazione del roster emerge come un elemento chiave per affrontare un calendario fitto di impegni.

Mrsic ha particolarmente apprezzato la performance del quintetto di riserva nella passata giornata, un segnale incoraggiante che testimonia la crescita e la versatilità dell’organico.

“La profondità della panchina rappresenta un valore aggiunto significativo.

La possibilità di contare su giocatori pronti a subentrare e a mantenere un livello di gioco elevato è fondamentale per gestire al meglio le energie e per rispondere alle diverse esigenze tattiche che la partita può presentare.

”Riccardo Visconti, ala di spicco della Dinamo, condivide l’importanza cruciale di questo incontro.

“Il percorso intrapreso ci impone di mantenere alta la motivazione e di rafforzare il legame tra i giocatori.

I recenti innesti nel roster hanno portato nuove dinamiche, ma la fiducia reciproca, l’entusiasmo e la capacità di interpretare il gioco con aggressività rimangono imprescindibili.

” Visconti sottolinea la necessità di integrare efficacemente i nuovi arrivati, sfruttando al massimo le loro peculiarità per arricchire l’offerta tattica a disposizione dello staff tecnico.

La partita di Reggio Emilia, dunque, non è semplicemente un incontro di campionato, ma un test di resilienza, un banco di prova per la capacità della Dinamo di mantenere alta la concentrazione, di gestire le pressioni e di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Si tratta di un’opportunità per affermare la propria identità, per rafforzare il proprio spirito di squadra e per gettare le basi per un prosieguo di stagione ricco di successi.

La Final Eight di Coppa Italia è un traguardo ambizioso, ma raggiungibile solo attraverso un impegno costante, una dedizione assoluta e una fiducia incrollabile nelle proprie capacità.