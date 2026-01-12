Sassari, sogno Finale Otto infranto: analisi e futuro in bilico.

La brusca desolazione che avvolge Sassari dopo la pesante sconfitta subita a Reggio Emilia non è solo il riflesso di una partita persa, ma la dolorosa constatazione di un sogno svanito: l’agognata qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

La Dinamo Banco di Sardegna, incapace di impensierire la Unahotels, si ritrova a guardare da fuori una competizione che rappresenta un banco di prova fondamentale per ambizioni nazionali.

La partita, segnata da un’allarmante fragilità complessiva, ha evidenziato le conseguenze di una spirale negativa alimentata da un infortunato che si sommano a una condizione fisica precaria.

L’elenco dei giocatori indisponibili, che include figure chiave come Marshall, Beliauskas e Zanelli, ha pesato enormemente sulle scelte tecniche e sulla tenuta mentale del collettivo.

Persino i giocatori presenti in campo, come Buie e Johnson, hanno mostrato evidenti segni di affaticamento, compromettendo la capacità di reagire e di proporre soluzioni concrete.

Le parole del coach Mrsic, pur nel dispiacere, hanno offerto una lucida analisi della situazione: la squadra, priva di alcune risorse vitali e con elementi non al top della forma, ha faticato a trovare la giusta alchimia per contrastare l’aggressività e la precisione degli avversari.

La sua dichiarazione sottolinea come la delicatezza dell’equilibrio sportivo sia facilmente compromessa da fattori esterni, esacerbando le difficoltà intrinseche a una stagione già costellata di ostacoli.

L’assenza alla Final Eight rappresenta un macigno per il progetto Dinamo, un ritardo nella costruzione di un percorso verso la vetta del basket italiano.

L’amarezza è amplificata dalla consapevolezza che una vittoria a Reggio Emilia avrebbe garantito l’accesso alla competizione, un traguardo sfuggito per il quarto anno consecutivo, alimentando la frustrazione di tifosi e dirigenti.

Ma il calendario non concede respiro.

Mercoledì sera, al PalaSerradimigni, la Dinamo affronterà il Casademont Zaragoza nell’ambito della FIBA Europe Cup.

Un’altra sfida cruciale, un altro capitolo di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di insidie.

La vittoria non è solo auspicabile, ma imprescindibile per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della