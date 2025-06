Spanu trionfa nel WingFoil Racing: oro dalla Svizzera!

Maddalena Spanu, giovane talento del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, ha trionfato nella seconda tappa del circuito mondiale di WingFoil Racing, ospitata nelle acque cristalline di Silvaplana, in Svizzera. La vittoria, un sigillo di eccellenza in un contesto competitivo di altissimo livello, testimonia la sua ascesa nel panorama internazionale del wingfoil, relegando al secondo posto la ceca Kristýna Chalupníková e l’altra italiana Marta Monge al terzo posto.L’evento, articolato in tre giorni intensi di qualifiche, una giornata dedicata alle finali e culminante nella prestigiosa Medal Race, ha messo a dura prova la tenuta fisica e mentale delle atlete. Il meteo, capriccioso e in continuo mutamento, con venti leggeri e direzione variabile, ha imposto una gestione strategica delle regate e una capacità di adattamento istantanea, elementi cruciali per navigare al meglio in condizioni tanto esigenti.La performance di Maddalena Spanu si è distinta per una costanza impressionante, pur tra momenti di incertezza legati alla leggerezza del vento. La sua leadership nella classifica generale è stata costruita su una serie di vittorie parziali, alternate a prove in cui le avverse condizioni hanno temporaneamente compromesso le sue possibilità. Tuttavia, la determinazione e la resilienza dell’atleta sarda, forgiate dalla passione e dalla dedizione, hanno saputo superare ogni ostacolo, consentendole di accumulare 11 vittorie su 18 prove e di accedere direttamente alla Medal Race, un privilegio riservato ai migliori.La Medal Race, una prova unica che decide il vincitore finale, richiede una concentrazione assoluta e una capacità di gestione dello stress fuori dal comune. Il format, con l’obbligo di una sola vittoria per l’atleta con accesso diretto, amplifica la pressione e la tensione in campo. Spanu, pur giungendo seconda nella prima prova, ha saputo capitalizzare l’opportunità nella successiva, tagliando il traguardo in prima posizione e consolidando la vittoria.”È stata una competizione particolarmente complessa,” ha commentato Spanu, esprimendo la fatica e l’emozione del momento. “Il vento leggerissimo e la sua variabilità hanno messo a dura prova la resistenza di tutte noi. Ho dovuto affrontare anche una protesta, risolta positivamente, che ha aggiunto ulteriore pressione. Mantenere la concentrazione in queste condizioni, al limite delle possibilità, è una vera sfida. Sono profondamente grata per questo risultato. Ho dato il massimo e questo successo segna un passo importante nella mia crescita professionale, affinando le mie capacità e il mio approccio alla disciplina.”L’esperienza svizzera rappresenta un trampolino di lancio verso il prossimo appuntamento, in programma in Turchia dal 13 al 17 agosto, dove Spanu e le altre protagoniste del wingfoil racing si confronteranno in una nuova sfida, pronta a testare ancora una volta il loro talento e la loro tenacia. L’evento turco si preannuncia un ulteriore banco di prova per l’atleta, proiettata verso il vertice del panorama internazionale.