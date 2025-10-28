Vargiu e Lisci Campioni Europei Nacra 15: Trionfo Sardo in Ungheria

Un trionfo sardo nel cuore dell’Ungheria: Vargiu e Lisci Campioni Europei Nacra 15Il Lago Balaton, specchio d’acqua imponente al confine tra Ungheria e Austria, è stato teatro di un’impresa sportiva di inestimabile valore per la vela italiana e, in particolare, per il Windsurfing Club Cagliari.

Alessandro Vargiu e Noa Lisci, giovani talenti sardi, hanno coronato un percorso di impegno e dedizione, conquistando il titolo di Campioni Europei Nacra 15 sia nella classifica generale che nella categoria Under 19.

Un risultato che va ben oltre la semplice vittoria, rappresentando la vetta di una stagione intensa di allenamenti e competizioni.

Il percorso verso il trionfo non è stato esente da sfide.

La variabilità delle condizioni meteorologiche, che hanno oscillato tra brezze leggere di 4-6 nodi e raffiche più sostenute di 20-25 nodi, hanno messo a dura prova l’abilità e la resilienza degli atleti.

La gestione di queste escursioni di vento, insieme alle temperature elevate, tipiche del clima ungherese, ha richiesto una perfetta sintonia e una notevole capacità di adattamento da parte di Vargiu e Lisci.

La performance del Wcc non si è limitata al risultato di vertice di Vargiu e Lisci.

Leonardo Vascellari e Ginevra Bacchetta, pur avendo inizialmente occupato la seconda posizione provvisoria, hanno concluso al sesto posto, dimostrando grande potenziale.

Un plauso speciale va a Giorgia Casula ed Eleonora Bandel, prime tra le coppie composte esclusivamente da atlete femminili, che si sono classificate quattordicesime in classifica generale.

Federico Sollai e Lara Manca hanno completato il quadro, occupando la venticinquesima posizione.

“Siamo davvero felici di questo risultato,” ha commentato un emozionato Alessandro Vargiu, riflettendo sull’importanza dell’impegno profuso durante l’intera stagione.

“È un traguardo che ci riempie di orgoglio e che testimonia la dedizione e il lavoro di squadra che abbiamo messo in campo.

Certo, ci sono ancora margini di miglioramento, ma per ora possiamo goderci questo momento indimenticabile.

Realizzare di essere diventati campioni europei è ancora difficile.

“Noa Lisci, prodiera della coppia vincente, ha sottolineato l’importanza della coesione e della capacità di reagire alle avversità: “È stato un successo di squadra.

Abbiamo dovuto affrontare condizioni molto diverse, ma siamo riusciti a mantenere la concentrazione e a sfruttare al meglio le nostre capacità.

La puntualità della giuria, che ha evitato lunghe attese tra le prove, è stata fondamentale per preservare le nostre energie.

Rientriamo a casa con la consapevolezza dei nostri punti di forza, ma anche con la voglia di lavorare ancora più duramente per raggiungere nuovi traguardi.

“Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di passione, perseveranza e spirito di squadra, che contribuisce a rafforzare l’immagine del Windsurfing Club Cagliari e della vela sarda nel panorama internazionale.

L’apprezzamento va, naturalmente, all’allenatore Mattia Gessa, il cui contributo si è rivelato determinante, e a tutti coloro che hanno offerto supporto logistico ed emotivo agli atleti, dimostrando una volta ancora l’importanza del tifo e dell’affetto dei propri cari.