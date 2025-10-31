20 anni dopo il terremoto: ferite aperte e attese a Casalnuovo Monterotaro

Ventitré anni.

Un quarto di secolo segnato da un’eco sismica che ancora riverbera nell’anima di Casalnuovo Monterotaro e di tutta la comunità foggiana.

Il 31 ottobre 2002 non è una data, ma una frattura nel tempo, un nodo di dolore e resilienza che si tramanda di padre in figlio, un monito impresso nel tessuto sociale.

Il terremoto che flagellò il Molise, con la devastante perdita di vite innocenti a San Giuliano di Puglia, colpì duramente anche Casalnuovo Monterotaro, lasciando un’eredità di ferite aperte e sfide ancora da affrontare.

Il sisma non fu un evento isolato, ma una concatenazione di fragilità territoriali e vulnerabilità strutturali che si manifestarono con violenza inaudita.

A Casalnuovo Monterotaro, circa cinquecento abitazioni subirono danni irreparabili, ridotte in macerie o pericolanti, costringendo intere famiglie all’esilio, a una precaria esistenza sospesa tra l’attesa e l’incertezza.

Oggi, nonostante gli sforzi profusi e i progressi compiuti, duecento sessanta e sette case rimangono puntellate, relitti silenziosi di un trauma collettivo, testimonianze tangibili di un impegno incompiuto.

La ricostruzione, un percorso arduo e costellato di ostacoli burocratici e carenze di risorse, ha visto la comunità mobilitarsi con spirito di abnegazione e tenacia.

Tuttavia, l’assenza di finanziamenti adeguati, stimati intorno ai sedici milioni di euro, continua a rallentare il completamento della cosiddetta “fascia D”, area residenziale che attende ancora interventi definitivi per restituire dignità e sicurezza alle famiglie rimaste senza casa.

Quelle abitazioni puntellate non sono semplici edifici da riparare, ma simboli di un dolore condiviso, di un’attesa che si protrae nel tempo.

Rappresentano un dovere morale verso coloro che hanno perso tutto, un impegno verso il futuro che non può prescindere dalla memoria del passato.

È un invito a non dimenticare, a onorare la memoria delle vittime, in particolare dei bambini di San Giuliano di Puglia, e a sostenere chi ancora vive le conseguenze di quella tragedia.

Il sindaco Codianni, con un appello sentito e commovente, invita la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio alle ore 11:32, un gesto di partecipazione e vicinanza che rafforzi il senso di appartenenza e la solidarietà tra i casalnovesi.

Più che un semplice rituale, è un atto di responsabilità civica, un modo per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della resilienza, della partecipazione democratica e dell’amore per la propria terra.

Conservare viva la memoria di quel 31 ottobre non è solo un dovere verso le vittime, ma un investimento nel futuro della comunità.

È un modo per costruire una società più consapevole, più preparata ad affrontare le sfide ambientali e sociali, e più capace di esprimere la sua umanità più profonda.

Ricordare è ricostruire, è sperare, è rinascere.