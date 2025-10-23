23° Anniversario Jovine: Memoria, Riflessione e Impegno per la Sicurezza

Il 31 ottobre, San Giuliano di Puglia si prepara a commemorare il ventitrésimo anniversario della tragedia che ha segnato profondamente la sua storia e quella dell’intero Paese: il crollo della scuola “Jovine”, che nel 2002 strappò alla vita ventisette bambini innocenti e la loro maestra.

La Giornata della Memoria, un appuntamento non solo di ricordo, ma di riflessione e impegno civile, si articola in una serie di eventi pensati per onorare le vittime e stimolare un dibattito costruttivo sulla sicurezza nelle scuole.

La mattinata si aprirà con il solenne rintocco della Campana degli Angeli, alle ore 11:32, un suono carico di emozione che segnerà il momento del raccoglimento nel cimitero, seguito dalla deposizione di una corona di fiori nel Parco della Memoria, luogo simbolo della comunità.

Questo atto di pietà e rispetto accompagnerà la riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di custodire la memoria dei piccoli scomparsi.

Il pomeriggio sarà dedicato ad un confronto approfondito sulla sicurezza nelle strutture scolastiche italiane.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Vittime della Scuola, Cittadinanza Attiva, Save the Children e Anci Molise, ha organizzato una conferenza che mira a superare la retorica e ad affrontare con concretezza le criticità ancora esistenti.

Interverranno relatori di spicco, tra cui Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanza Attiva, Giusy D’Alconzo di Save The Children, Maria Luisa Forte, sindaca di Campobasso e vicepresidente Anci, e Gianfranco Paolucci, presidente di Anci Molise.

L’obiettivo non è solo quello di analizzare le cause della tragedia, ma soprattutto di individuare soluzioni innovative e di promuovere un cambiamento culturale che metta al centro la tutela della sicurezza degli studenti.

Si discuterà di prevenzione, di manutenzione, di formazione del personale scolastico e di un approccio multidisciplinare che coinvolga tecnici, architetti, ingegneri e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata proseguirà con una celebrazione religiosa nella chiesa madre, un momento di preghiera e di conforto per i familiari delle vittime e per l’intera comunità.

Al calar della sera, la tradizionale fiaccolata lungo il percorso della Memoria illuminerà il cammino del ricordo, un corteo silenzioso che si snoderà dal parco, passando per il palazzetto, fino al cimitero, un gesto simbolico per testimoniare la vicinanza alla memoria e per rinnovare l’impegno a non dimenticare.

La luce delle fiaccole rappresenterà la speranza di un futuro più sicuro per le nuove generazioni, un monito per chi ha il compito di garantire la tutela della vita scolastica.

Questa Giornata della Memoria non è solo un ricordo del passato, ma un impegno verso il futuro: un futuro in cui la sicurezza degli studenti sia una priorità assoluta, un diritto inviolabile.