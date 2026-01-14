Agnone: incentivi innovativi per medici, un modello per il Molise

La sfida demografica che affligge il sistema sanitario nazionale, con una carenza strutturale di personale medico sempre più pressante, impone soluzioni innovative e mirate per garantire la continuità dell’assistenza e attrarre talenti verso aree geografiche che necessitano di un rafforzamento delle risorse sanitarie.

In questo contesto, il Comune di Agnone, incastonato nel cuore dell’alto Molise, ha approvato una delibera di grande lungimiranza, volta a promuovere l’adesione di professionisti sanitari all’ospedale Caracciolo, non solo come luogo di lavoro, ma come punto di riferimento per una comunità.

L’iniziativa, che va ben oltre i meri incentivi economici, rappresenta un investimento strategico nel futuro del territorio.

La delibera prevede un pacchetto di misure integrative rispetto alla retribuzione contrattuale standard, finalizzato a compensare gli svantaggi legati alla localizzazione geografica e a offrire un’esperienza di vita più agevole e appagante per i medici e le loro famiglie.

Un elemento centrale del piano è il contributo economico per l’affitto della casa, stanziando 4.000 euro annui per ciascun medico che sceglierà di stabilirsi ad Agnone.

Questa misura, pensata per alleggerire significativamente il peso delle spese abitative, si affianca a un sostegno per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), con una copertura del 50% delle spese documentate.

Ma il Comune di Agnone non si limita a fornire benefici materiali.

Riconoscendo l’importanza del benessere fisico e culturale per una comunità di professionisti impegnati, offre l’accesso gratuito a strutture sportive comunali, promuovendo uno stile di vita attivo e salutare.

Parallelamente, si investe nella crescita culturale e intellettuale dei medici, concedendo l’accesso gratuito a corsi, attività culturali e, in particolare, all’abbonamento alla stagione del teatro Italo Argentino, un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

La misura dell’esonero dal pagamento dei parcheggi a pagamento (“parcheggi blu”) mira a semplificare la vita quotidiana dei medici, riducendo un costo significativo e contribuendo a una maggiore accessibilità ai servizi.

La delibera, con un approccio flessibile e proiettato verso il futuro, non esclude la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni, in linea con le esigenze emergenti e le dinamiche del contesto socio-economico.

In definitiva, l’iniziativa del Comune di Agnone si configura come un modello di governance locale orientato alla valorizzazione del capitale umano e alla promozione di un’offerta sanitaria di qualità, dimostrando come l’innovazione possa nascere anche in realtà geograficamente isolate, ma ricche di potenzialità e desiderose di costruire un futuro sostenibile e prospero.

Si tratta di un segnale forte, capace di ispirare altre amministrazioni e di contribuire a invertire la tendenza alla fuga dei talenti dalle aree interne, preservando la vitalità e la coesione sociale del territorio molisano.