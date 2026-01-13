Allarme sicurezza sul lavoro in Molise: +5,1% gli infortuni

Nel panorama regionale del Molise, i primi undici mesi del 2025 rivelano un quadro allarmante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, con un incremento del 5,1% delle denunce relative a infortuni rispetto all’identico periodo dell’anno precedente.

Un dato che, sebbene possa apparire contenuto a una prima analisi, si discosta significativamente dal lieve aumento nazionale, attestatosi a un modesto +0,4%.

Questo divario suggerisce una criticità specifica nel contesto molisano, richiedendo un’indagine approfondita delle dinamiche che lo hanno generato.

Le 1.315 denunce registrate tra gennaio e novembre 2025 – 54 in più rispetto al 2024 – non rappresentano solo numeri statistici, ma riflettono il dolore e le conseguenze per i lavoratori coinvolti, le loro famiglie e l’intero tessuto sociale.

Questi infortuni, che spaziano da lievi contusioni a lesioni più gravi, comportano costi economici e umani di notevole entità, impattando negativamente sulla produttività aziendale e sulla sostenibilità del sistema previdenziale.

Tuttavia, all’interno di questo scenario complessivamente negativo, emerge un elemento di parziale conforto: una diminuzione dello 0,5% degli infortuni in itinere, ovvero quelli verificatisi durante il percorso casa-lavoro.

Questa flessione, sebbene minima, potrebbe indicare l’efficacia di iniziative volte a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, a promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto più sicuri o a sensibilizzare i lavoratori sui rischi connessi agli spostamenti quotidiani.

È cruciale analizzare a fondo le cause di questo aumento generalizzato degli infortuni, andando oltre la semplice registrazione dei dati.

Potrebbero essere in gioco fattori strutturali, come la presenza di settori economici particolarmente a rischio, la carenza di risorse dedicate alla prevenzione, la scarsa formazione del personale o la difficoltà di applicazione delle normative in materia di sicurezza.

L’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che ha diffuso questi dati, ha un ruolo fondamentale nel monitoraggio costante della situazione e nella promozione di interventi mirati a ridurre il rischio di infortuni.

È necessario che l’istituto collabori strettamente con le istituzioni regionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le aziende per sviluppare strategie efficaci e personalizzate, tenendo conto delle specificità del contesto molisano.

Un approccio proattivo e multidisciplinare, che coinvolga tutti gli attori rilevanti, è essenziale per invertire questa tendenza e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per tutti i lavoratori molisani.

La sicurezza non deve essere considerata una mera formalità burocratica, ma un valore imprescindibile, un diritto fondamentale da tutelare con impegno e responsabilità.

Investire nella prevenzione degli infortuni significa proteggere la salute dei lavoratori, sostenere lo sviluppo economico e rafforzare il benessere sociale dell’intera regione.