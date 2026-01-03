Allerta Gialla per Maltempo in Molise: Piogge e Rischio Erosione

Un’onda di perturbazione atmosferica si appresta a investire il Molise a partire dalle prossime ore, con un quadro meteorologico che desta particolare attenzione.

Il sistema di allerta regionale ha attivato un livello di criticità gialla per il 4 gennaio, segnalando un rischio potenziale che richiede monitoraggio e prudenza.

L’evento perturbativo si manifesterà con precipitazioni diffuse, con probabilità di rovesci e temporali intensi, soprattutto nelle aree occidentali e centrali della regione.

Non si prevedono variazioni termiche sostanziali rispetto ai giorni precedenti, un fattore che potrebbe contribuire all’instabilità atmosferica e all’aumento del rischio di fenomeni convettivi.

Il vento, con direzione prevalente da ovest, manterrà una moderata intensità, generando un moto ondoso sul litorale e potenzialmente esacerbando l’erosione costiera.

L’aumento dell’esposizione al vento, unito all’umidità presente nell’aria, potrebbe incrementare la sensazione di disagio percepita dalla popolazione.

L’allerta gialla, pur non indicando una situazione di emergenza, sottolinea la necessità di prestare attenzione a possibili disagi.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone più esposte alle piogge e al vento.

Particolare attenzione va rivolta alla stabilità dei versanti, già precedentemente sollecitati da eventi meteorologici avversi, e alla viabilità, che potrebbe risultare temporaneamente compromessa a causa dell’accumulo di acqua e di eventuali frane o smottamenti.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche atmosferiche complesse, caratterizzate da un aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi, un fenomeno sempre più evidente in relazione ai cambiamenti climatici in atto.

Il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e l’adozione di misure preventive adeguate rappresentano quindi elementi cruciali per la salvaguardia della popolazione e del territorio.

Le autorità competenti invitano a seguire regolarmente gli aggiornamenti previsionali e a rispettare le indicazioni fornite, al fine di mitigare i potenziali rischi connessi all’avvicinarsi del maltempo.