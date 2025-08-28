Allerta meteo: Instabilità diffusa e rischio allerta arancione

Un sistema di bassa pressione di origine atlantica, di notevole estensione e dinamicità, sta attualmente interessando il nord Italia, estendendo la sua influenza verso i settori centrali della penisola.

Questo scenario meteorologico, caratterizzato da un’instabilità significativa, rappresenta un’evoluzione rispetto alle condizioni precedentemente previste, richiedendo un’attenzione particolare da parte della popolazione e delle autorità competenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte e in coerenza con i protocolli di gestione delle emergenze, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, aggiornando e ampliando le comunicazioni diffuse nelle ore precedenti.

La decisione è stata presa in considerazione della complessità del quadro sinottico e delle potenziali implicazioni per la sicurezza dei cittadini.

Le precipitazioni, previste a partire dalla serata odierna, giovedì 28 agosto, si manifesteranno in forma diffusa, prevalentemente sotto forma di rovesci e temporali intensi, su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

L’area di copertura si estenderà progressivamente verso l’interno, interessando Umbria, Lazio e, a partire dalla mattinata di domani, anche Molise e Campania.

Persisteranno condizioni di instabilità anche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana, con piogge sparse o a carattere temporalesco.

Questi eventi meteorologici non sono solo caratterizzati dall’intensità delle precipitazioni, ma anche dalla potenziale presenza di fenomeni secondari di notevole impatto.

Si segnalano, infatti, rovesci di pioggia particolarmente intensi, accompagnati da frequente attività elettrica (fulmini), occasionali grandinate e raffiche di vento localmente forti, capaci di generare danni a infrastrutture e vegetazione.

L’accumulo di pioggia previsto, sommati alla saturazione del suolo in alcune aree, solleva preoccupazioni per il rischio idrogeologico e idraulico.

Il Dipartimento della Protezione Civile monitora costantemente la situazione, fornendo aggiornamenti e valutazioni dettagliate consultabili sul proprio sito web (www.

protezionecivile.

gov.

it).

Il bollettino nazionale di criticità e allerta fornisce una panoramica a livello nazionale dei territori più vulnerabili, indicando i livelli di rischio previsti.

In conseguenza delle previsioni meteorologiche e dell’evoluzione della situazione, è stato emesso un avviso di allerta arancione per Lombardia, gran parte della Toscana e settori del Lazio e Molise.

Un avviso di allerta gialla è stato invece esteso a una più ampia area, comprendente Piemonte, Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Queste classificazioni riflettono la probabilità e l’intensità dei fenomeni attesi e mirano a sensibilizzare la popolazione e a promuovere comportamenti prudenti.

Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali, di evitare spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione alla stabilità del territorio.