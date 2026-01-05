Allerta meteo Molise: rischio arancione e mare agitato.

Il Molise si trova ad affrontare un’ondata di instabilità atmosferica persistente, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore.

L’allerta, diramata dalla Protezione Civile regionale, segnala una criticità di colore arancione per la giornata di martedì 6, indicando un rischio elevato di eventi meteorologici avversi.

L’analisi tecnica suggerisce che le aree occidentali del territorio molisano saranno particolarmente vulnerabili a precipitazioni diffuse e a fenomeni temporaleschi di intensità significativa.

Queste aree potrebbero sperimentare piogge torrenziali, con possibili allagamenti e smottamenti.

Il resto della regione è classificato in stato di attenzione gialla, sebbene il rischio di temporali e piogge intense rimanga presente.

Oltre all’intensità delle precipitazioni, un elemento di ulteriore complessità è rappresentato dall’imminente calo termico.

A partire da domani, si prevede un abbassamento generalizzato delle temperature, con particolare incidenza sulle minime notturne, che potrebbero accentuare la percezione di disagio e aumentare il rischio di danni a colture sensibili.

L’evoluzione del quadro meteorologico non si limita alla sola temperatura.

I venti, inizialmente moderati settentrionali lungo le zone costiere, con direzione variabile e intensità debole a moderata nell’entroterra, contribuiranno a generare un moto ondoso significativo.

Il mare, attualmente molto mosso, tenderà ad agitarsi ulteriormente, con possibili picchi di altezza dell’onda e conseguente pericolo per le attività marittime e le imbarcazioni.

La combinazione di questi fattori – precipitazioni intense, calo termico, venti costanti e mare agitato – richiede un’elevata attenzione da parte della popolazione e delle autorità competenti.

Si raccomanda di monitorare costantemente le previsioni meteorologiche, di seguire le indicazioni della Protezione Civile e di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza personale e la protezione dei beni.

La vulnerabilità del territorio molisano, caratterizzato da orografia complessa e da una significativa presenza di aree a rischio idrogeologico, rende particolarmente importante una gestione proattiva e coordinata dell’emergenza.