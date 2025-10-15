Andrea Capobianco, eroe molisano: il bronzo europeo onorato dal Consiglio Regionale

Questa mattina, a Palazzo d’Aimmo, il Consiglio Regionale del Molise ha reso omaggio ad Andrea Capobianco, figura di spicco nel panorama sportivo italiano e orgoglio della regione, con la consegna di un prestigioso riconoscimento.

L’onorificenza, conferita dal Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, a nome dell’Assemblea Legislativa, celebra l’eccezionale contributo del tecnico alla nazionale italiana femminile di basket, culminato con la meritata medaglia di bronzo ai recenti Campionati Europei.

La premiazione trascende la mera celebrazione di un successo sportivo; si configura come un tributo a un percorso professionale costellato di dedizione, competenza e profonda umanità.

Andrea Capobianco incarna la capacità di coniugare l’ambizione e l’eccellenza con un forte senso di appartenenza, valori che risuonano profondamente nel tessuto culturale molisano.

La motivazione ufficiale sottolinea non solo le qualità tecniche e strategiche che hanno guidato la nazionale verso il podio, ma anche l’integrità morale e lo spirito sportivo che hanno contraddistinto il suo operato.

Capobianco, con la sua leadership, ha saputo trasmettere alle atlete non solo le competenze necessarie per competere ad altissimi livelli, ma anche l’importanza del rispetto, del lavoro di squadra e della perseveranza.

Il Presidente Pallante ha utilizzato l’occasione per riflettere sul significato più ampio della storia di Capobianco.

Il suo cammino, partito e radicato nel Molise, testimonia come anche una regione, spesso sfidante in termini di risorse e visibilità, possa essere fucina di talenti e generare figure capaci di eccellere a livello internazionale.

Il legame costante di Capobianco con le proprie origini, la sua capacità di rappresentare con orgoglio il Molise nel mondo, rappresentano per i molisani un valore inestimabile, ben più significativo di una semplice vittoria sportiva.

È un monito, un esempio di come la forza di una comunità risieda nella capacità di valorizzare le proprie radici, di celebrare i propri figli e di sostenere i loro sogni, anche quando questi li portano lontano.

La sua vicenda personale si configura come un potente messaggio di speranza e di ispirazione per le giovani generazioni molisane, dimostrando che con impegno, talento e un forte senso di appartenenza, si possono superare gli ostacoli e raggiungere traguardi ambiziosi.