ASRM Molise: Concorso per 18 Medici, un Piano per l’Emergenza

L’Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASRM) ha recentemente avviato un’iniziativa strategica volta a rafforzare il servizio di medicina d’urgenza e emergenza, pubblicando un concorso pubblico a tempo indeterminato per l’acquisizione di 18 risorse mediche specializzate.

La delibera, siglata dal Direttore Generale Giovanni Di Santo, non solo definisce le modalità di selezione, basate su valutazione di titoli e prova scritta, ma proietta anche una visione a lungo termine, prevedendo l’utilizzo della graduatoria risultante per coprire eventuali posizioni vacanti nel successivo biennio, assicurando una flessibilità operativa e una pianificazione delle risorse più efficace.

Questa decisione si inserisce in un contesto demografico e sanitario complesso, caratterizzato da un crescente bisogno di assistenza specialistica in situazioni di emergenza e urgenza, unita alle sfide legate alla carenza di personale medico in aree geografiche periferiche come il Molise.

L’assunzione a tempo indeterminato, inoltre, rappresenta un investimento significativo nella stabilità del servizio e nell’attrattiva del territorio, contrapponendosi alla precarietà dei contratti a termine.

Un aspetto cruciale della procedura concorsuale è il vincolo di permanenza biennale presso l’ASRM, quale sede di prima nomina, per i candidati che dovessero essere assunti.

Tale obbligo, volto a garantire un effettivo radicamento delle risorse umane nel sistema sanitario regionale, risponde all’esigenza di ridurre la mobilità del personale e di assicurare la continuità dell’assistenza ai cittadini molisani.

La durata minima di permanenza mira a mitigare il rischio di “fuga” dei medici verso altre regioni, fenomeno che depaupera il sistema sanitario locale.

Parallelamente all’avvio del concorso a tempo indeterminato, l’ASRM ha pubblicato un avviso di reclutamento a tempo determinato, basato esclusivamente sulla valutazione dei titoli, per l’acquisizione di altrettante figure professionali.

Questa misura, pur temporanea, ha lo scopo di colmare immediatamente le carenze di personale e di supportare l’attività del servizio di emergenza-urgenza in attesa che il concorso a tempo indeterminato giunga a conclusione e che i nuovi medici siano effettivamente in servizio.

Si tratta di una strategia pragmatica che bilancia la necessità di un intervento rapido con l’obiettivo di una stabilizzazione a lungo termine del personale.

L’insieme di queste iniziative sottolinea l’impegno dell’ASRM verso un sistema sanitario più resiliente e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione molisana, attraverso un piano strategico che coniuga reclutamento stabile e soluzioni temporanee, mirando a costruire un futuro di assistenza medica di qualità e accessibile a tutti.