Autopsia Ercolini: risultati definitivi in arrivo, svolta nell’inchiesta.

A fine mese, il Tribunale di L’Aquila sarà destinatario dei risultati definitivi dell’autopsia sul corpo di Francesca Ercolini, la magistrata molisana scomparsa tragicamente il 26 dicembre 2022 nella sua abitazione di Pesaro.

La conferma giunge dal medico legale Vittorio Fineschi, esecutore dell’esame autoptico, il cui lavoro si è rivelato cruciale in una vicenda costellata di interrogativi e cambiamenti di rotta nell’indagine.

La salma, attualmente conservata presso il Policlinico Umberto I di Roma, non è stata ancora restituita ai familiari Ercolini, a seguito della complessa operazione di riesumazione avvenuta a Riccia, in provincia di Campobasso, nel giugno 2023.

L’imminente data del 26 febbraio vedrà le parti coinvolte confrontarsi davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) dell’Aquila, nell’ambito di un’incidente probatorio.

Questo atto processuale, di fondamentale importanza, mira a fornire al giudice una visione chiara e documentata delle circostanze che hanno portato alla morte della magistrata.

Inizialmente archiviata come caso di suicidio, l’inchiesta ha subito una svolta significativa con la riapertura da parte della Procura dell’Aquila, ente competente in ragione del coinvolgimento di un magistrato in servizio nelle Marche.

La decisione di disporre la riesumazione del corpo testimonia la necessità di una revisione completa e rigorosa delle informazioni disponibili, al fine di escludere o confermare ipotesi alternative.

L’obiettivo primario della magistratura è quello di accertare, con la massima precisione scientifica, la presenza di eventuali lesioni preesistenti o compatibili con un’azione violenta.

La natura e l’origine di tali lesioni, se riscontrate, potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire la dinamica degli eventi e chiarire le responsabilità.

Parallelamente, i Ris (Reparti Investigativi Scientifici) hanno svolto un meticoloso lavoro di ricostruzione della scena del ritrovamento del corpo, applicando tecniche avanzate di analisi forense per rilevare tracce e indizi che potrebbero essere sfuggiti nelle prime fasi dell’indagine.

L’evoluzione del caso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, tra cui il marito della giudice e il medico legale che aveva condotto la prima autopsia.

Le accuse, formulate a vario titolo, spaziano dal depistaggio giudiziario alla falsità ideologica commessa in atti, fino alla violazione del segreto d’ufficio.

Queste accuse riflettono la gravità delle irregolarità emerse e la complessità delle dinamiche investigative in corso, che coinvolgono potenzialmente figure di spicco nel mondo giudiziario e sanitario.

Il procedimento si configura, quindi, come un’indagine di portata rilevante, con implicazioni profonde per l’amministrazione della giustizia e la tutela della memoria di Francesca Ercolini.