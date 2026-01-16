Borse Lavoro al Molise: Un’Occasione di Sviluppo e Inclusione

L’iniziativa delle borse lavoro si configura come un’ancora di sviluppo socio-economico per il territorio molisano, delineando una sinergia virtuosa tra le esigenze delle amministrazioni locali e le aspirazioni occupazionali di una popolazione variegata.

L’Assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti, ha recentemente illustrato a sindaci e amministratori delle aree del Basso Molise, Frentana e Trigno, il significato strategico di questa convenzione, siglata per raccogliere le manifestazioni di interesse nell’ambito del programma ‘Work Experience’, che entrerà in piena operatività a breve.

Il programma risponde a un fabbisogno duplice: da un lato, supporta gli enti comunali, di qualsiasi dimensione, nell’ottimizzazione dei servizi offerti, consentendo loro di accedere a risorse umane qualificate; dall’altro, offre un’opportunità concreta di inserimento lavorativo a uomini e donne di tutte le età, in un contesto di mercato del lavoro spesso caratterizzato da precarietà e disoccupazione.

L’adesione al programma ha riscosso un successo immediato, testimoniato dalle 3.400 domande pervenute all’Assessorato regionale, a riprova della forte domanda di opportunità lavorative nel territorio.

I giovani borsisti selezionati, impegnati per 25 ore settimanali per un periodo di sei mesi, percepiranno una retribuzione mensile netta di 700 euro, unitamente ad altre indennità economiche previste.

Questa esperienza lavorativa rappresenta una vetrina professionale, un’occasione per acquisire competenze, maturare esperienze pratiche all’interno delle amministrazioni pubbliche e incrementare la propria spendibilità nel mercato del lavoro.

L’Assessore Cefaratti ha sottolineato l’importanza di rafforzare il legame tra i cittadini e i Centri per l’Impiego, strutture chiave per l’orientamento e l’intermediazione nel mondo del lavoro.

La massiccia partecipazione al bando dimostra l’efficacia di questo strumento di supporto all’occupazione e la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.

I Centri per l’Impiego di Termoli, Campobasso e Isernia, fulcro di questa iniziativa, avranno il compito delicato di realizzare l’abbinamento ideale tra i profili dei borsisti e le specifiche richieste delle amministrazioni comunali, assicurando la massima corrispondenza tra le competenze offerte e i bisogni espressi.

L’obiettivo finale è quello di costruire un ecosistema lavorativo più dinamico e inclusivo, capace di rispondere alle sfide del presente e di proiettare il Molise verso un futuro di crescita e prosperità.