Campobasso: 100.000 euro per rivitalizzare il centro storico.

Il Comune di Campobasso ha recentemente annunciato un’iniziativa strategica volta a rivitalizzare il tessuto commerciale e artigianale del centro storico, un’area cruciale per l’identità e la vitalità economica della città.

L’iniziativa si articola in un programma di sostegno finanziario, con un investimento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in due linee di intervento distinte ma complementari.

La prima componente, da 70.000 euro, è dedicata all’erogazione di contributi a fondo perduto, concepiti per alleviare i costi iniziali e operativi che gravano sui nuovi imprenditori.

Questo sostegno diretto mira a incentivare l’insediamento di attività innovative e diversificate, capaci di attrarre residenti e visitatori, contribuendo a creare un ambiente commerciale più dinamico e attrattivo.

Parallelamente, un fondo di garanzia da 30.000 euro, gestito in collaborazione con il Consorzio Confidi, è stato istituito per facilitare l’accesso al credito bancario.

Questo meccanismo, essenziale per molti aspiranti imprenditori, funge da garanzia sui finanziamenti richiesti, mitigando il rischio percepito dalle istituzioni finanziarie e favorendo l’approvazione di prestiti anche a soggetti con una storia creditizia limitata o assente.

In una fase sperimentale, l’avviso ha definito come aree prioritarie per l’ammissibilità i segmenti di Via Marconi e Via Ferrari.

Questa scelta mirata, frutto di un’attenta analisi del contesto urbano e delle esigenze del territorio, intende concentrare gli sforzi di riqualificazione in aree che presentano un potenziale di sviluppo significativo, ma che richiedono un impulso mirato per superare criticità esistenti, come la carenza di attività commerciali o la necessità di migliorare l’attrattività.

La presentazione delle domande, rigorosamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), avrà termine alle ore 23:59 del 31 gennaio.

Questa modalità di invio, conforme alle normative vigenti sull’amministrazione digitale, assicura la tracciabilità e la validità legale delle candidature.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche comunali volte alla riqualificazione urbana, alla promozione dell’imprenditorialità locale e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Campobasso.

Il successo dell’avviso dipenderà dalla capacità di attrarre progetti innovativi e sostenibili, in grado di generare benefici economici, sociali e ambientali per la comunità.