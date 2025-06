Campobasso, carcere: il dirigente sanitario replica al sindacato

In seguito al tragico decesso di un detenuto presso la Casa Circondariale di Campobasso, e in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo, il dirigente sanitario Pasquale Del Greco ha fornito una dettagliata contro-narrazione, focalizzandosi sulle azioni intraprese dall’Area Sanitaria. La vicenda, che si è consumata il 12 giugno, solleva interrogativi complessi circa l’efficacia dei protocolli di assistenza psicologica e il delicato equilibrio tra sicurezza detentiva e tutela della salute mentale dei carcerati.Il dirigente sanitario, nella sua replica, ha inteso chiarire che, al momento dell’evento, sono state prontamente attivate tutte le procedure previste, con un approccio multidisciplinare volto a supportare il detenuto in un momento di acuta sofferenza. Questo ha comportato l’immediato intervento di supporto psicologico, visite psichiatriche urgenti, controlli approfonditi delle condizioni fisiche e un monitoraggio costante, documentato negli atti ufficiali. L’attivazione di misure di sorveglianza specifiche, compatibili con la natura della problematica riscontrata, rappresenta un ulteriore elemento a dimostrazione dell’attenzione dedicata al caso.Le dichiarazioni di Di Giacomo, che implicitamente mettevano in dubbio l’adeguatezza del supporto psicologico offerto, trovano in questa contro-relazione un’interpretazione differente. Secondo Del Greco, il detenuto aveva effettivamente ricevuto assistenza, ma la complessità della sua condizione, caratterizzata da un quadro clinico instabile, ha reso difficile prevedere l’esito fatale.La ricostruzione degli eventi, fornita dal dirigente sanitario, evidenzia come, nella notte tra il 10 e l’11 giugno, il detenuto abbia manifestato una grave agitazione psicomotoria, che ha determinato il ricovero d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. In tale contesto, sono state immediatamente erogate le cure necessarie, inclusa una visita psichiatrica, e il detenuto è stato successivamente dimesso. Tuttavia, la ricomparsa dello stato di agitazione psicomotoria, unitamente alla scoperta di lesioni autolesioniste al braccio sinistro, ha innescato l’applicazione di una sorveglianza a vista, ritenuta essenziale per la tutela della sua salute e la prevenzione di ulteriori atti autolesionistici.Questa vicenda pone l’accento su temi cruciali del sistema penitenziario italiano: l’urgente necessità di risorse umane e specialistiche dedicate alla salute mentale dei detenuti, l’importanza di un approccio proattivo nella prevenzione del suicidio, e la sfida di conciliare la sicurezza detentiva con il diritto fondamentale alla cura e alla riabilitazione. L’episodio sottolinea, inoltre, la complessità di gestire situazioni di grave sofferenza psicologica in un ambiente strutturalmente fragile come quello carcerario, dove il rischio di isolamento e di peggioramento delle condizioni preesistenti è spesso amplificato. La discussione che ne consegue dovrebbe mirare a un miglioramento sistemico, che coinvolga non solo il personale sanitario, ma l’intero apparato penitenziario, con l’obiettivo di garantire dignità e sicurezza a tutti i detenuti.