Campobasso: Crescono le Segnalazioni di Bullismo, Spaccio e Violenza

Un’ombra di disagio si allunga sulla provincia di Campobasso, come testimoniato dai dati raccolti attraverso l’applicazione YouPol della Polizia di Stato. Nei primi sei mesi del 2024, la piattaforma, che funge da canale diretto tra cittadini e forze dell’ordine, ha intercettato un flusso preoccupante di segnalazioni relative a fenomeni sociali complessi e spesso interconnessi: bullismo, violenza domestica e spaccio di sostanze stupefacenti.L’analisi del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 giugno rivela una mappa del crimine e del malessere che spazia dalla microcriminalità alla violenza intrafamiliare. Si contano 91 episodi segnalati, di cui una quota significativa (34) direttamente collegata alla distribuzione illegale di droghe, un indicatore che suggerisce una rete di attività criminali radicata nel territorio. La presenza di 8 segnalazioni relative a maltrattamenti e violenza domestica, seppur numericamente inferiore, non può essere sottovalutata, rappresentando un campanello d’allarme per una problematica che, per sua natura, spesso rimane sommersa e difficile da quantificare. Il bullismo, con 6 episodi segnalati, emerge come un fenomeno che affligge anche i più giovani, lasciando presagire potenziali conseguenze a lungo termine sulla loro crescita e benessere psicologico. Il restante numero di segnalazioni (43) ricade in una categoria di “illeciti di varia tipologia”, un’etichetta ampia che necessiterebbe di un’indagine più approfondita per delineare con precisione la natura delle infrazioni commesse.Considerando l’intero anno 2024, il quadro si fa ancora più definito: 212 reati sono stati denunciati tramite YouPol, un numero che riflette un crescente livello di consapevolezza da parte della popolazione nell’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale per segnalare attività illecite. Il dettaglio dei reati rivela una prevalenza di episodi legati allo spaccio (53), seguiti da un incremento delle denunce relative alla violenza domestica (22), un dato che conferma la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e di supporto alle vittime. I casi di bullismo, con 6 segnalazioni, pur rimanendo una minoranza rispetto ad altre categorie, rappresentano una priorità per le forze dell’ordine e per le istituzioni educative. L’ampia categoria di “illeciti di varia tipologia” continua a rappresentare una sfida interpretativa, evidenziando la necessità di un’analisi più granulare per comprendere le dinamiche sottostanti.L’efficacia di YouPol risiede non solo nella raccolta di dati quantitativi, ma anche nella capacità di fornire una finestra sulle preoccupazioni della comunità e di indirizzare le risorse delle forze dell’ordine in modo più mirato. Tuttavia, l’aumento delle segnalazioni, pur indicativo di una maggiore fiducia da parte dei cittadini, solleva interrogativi sulla reale portata dei fenomeni sociali in atto e sulla necessità di adottare strategie di intervento più strutturate e collaborative, coinvolgendo scuole, servizi sociali, associazioni di volontariato e famiglie, per contrastare efficacemente bullismo, violenza domestica e spaccio di droga e per promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti i cittadini.