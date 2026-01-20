Campobasso guida progetto nazionale per il benessere dei giovani molisani

La Provincia di Campobasso assume un ruolo guida in un’iniziativa strategica, “Prossimi – Giovani vicini, territori che ascoltano”, inserita nel programma nazionale “Province X Giovani – Insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”.

Questo progetto, promosso dall’Unione Province Italiane (UPI) in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e finanziato con risorse del Fondo Politiche Giovanili 2024-2025, segna un passo significativo nell’impegno a favore delle giovani generazioni molisane.

Il progetto, che vede la partecipazione attiva anche dell’ente provinciale di Isernia, di Arcadia Coop – Impresa Sociale, NuovAssistenza e della Fondazione Turismo e Cultura Molise, si distingue per la sua qualità e capacità di rispondere ai bisogni specifici del territorio, ottenendo un riconoscimento a livello nazionale.

La selezione è avvenuta sulla base di una valutazione rigorosa, che ha privilegiato iniziative di eccellenza provenienti da diverse regioni italiane.

Con un budget complessivo di 137.500 euro, di cui 110.000 finanziati a livello nazionale e 27.500 cofinanziati dai partner, “Prossimi” si propone una durata di 18 mesi, con avvio fissato al 1° febbraio.

L’intervento si rivolge a giovani residenti nelle province di Campobasso e Isernia, con particolare attenzione a coloro che vivono nelle aree interne, spesso caratterizzate da maggiore fragilità sociale e spopolamento.

L’obiettivo primario del progetto è il potenziamento del benessere psicologico, relazionale e sociale dei giovani.

Per raggiungere questo scopo, l’iniziativa prevede un approccio multidimensionale, che include l’attivazione di “Punti Giovani” – spazi di aggregazione e ascolto diffusi sul territorio – e l’organizzazione di giornate itineranti nei comuni.

Queste attività saranno affiancate da laboratori socioaffettivi, percorsi di orientamento professionale e iniziative di prevenzione del disagio, concepiti per favorire l’autonomia, la resilienza e il senso di appartenenza.

Il coinvolgimento attivo di scuole, famiglie e comunità locali è un elemento cruciale del progetto, con l’intento di creare una rete di supporto diffusa e capillare.

Come sottolinea il Presidente della Provincia di Campobasso e Sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, questo finanziamento rappresenta un riconoscimento tangibile alla capacità di ascolto e alla sensibilità dimostrate nel definire un’azione concreta a partire dalle reali esigenze dei giovani molisani.

Investire nel loro futuro non è solo un atto di equità sociale, ma una scelta strategica per il rilancio economico e culturale del Molise, un antidoto efficace contro l’isolamento, lo spopolamento e la perdita di identità.

Il progetto “Prossimi” si configura, quindi, come un investimento nel capitale umano e nella vitalità delle comunità molisane.