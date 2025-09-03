Campobasso, incontro diplomatico tra Italia e Stati Uniti: un legame storico.

Nella vibrante cornice di Campobasso, un incontro di particolare significato ha segnato un capitolo di rinnovato impegno diplomatico tra l’Italia e gli Stati Uniti.

La sindaca Marialuisa Forte, affiancata dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Varra, ha onorato l’ambasciatore statunitense a Napoli, Terrence Flynn, in un’occasione formale che celebra il suo ingresso in carica.

L’appuntamento, ospitato a Palazzo San Giorgio, si è configurato come un’opportunità strategica per rafforzare i ponti tra le due nazioni, non solo a livello istituzionale, ma anche evocando un retaggio storico profondamente intrecciato.

L’incontro ha trascendentato la mera formalità diplomatica, risaltando un legame che affonda le sue radici nel dopoguerra.

Migliaia di molisani, animati da un’ardente aspirazione a un futuro più prospero e dignitoso, intrapresero un viaggio transoceanico, trovando rifugio e opportunità in un Paese che prometteva nuove prospettive.

Questa diaspora, lungi dall’essere un mero esodo, rappresentò un vero e proprio scambio culturale ed economico che ha plasmato in maniera significativa entrambe le società.

Il Console Flynn, nel suo discorso, ha enfatizzato l’importanza dei principi fondanti la società americana: la libertà, la democrazia e l’uguaglianza, valori universali che risuonano con la sensibilità e le aspirazioni italiane.

Ha esplicitamente riconosciuto il ruolo cruciale svolto dalle comunità italiane, e in particolare molisane, nell’edificazione e nello sviluppo degli Stati Uniti.

Questo contributo si è manifestato non solo in termini economici – con l’apporto di competenze e manodopera – ma anche in ambito sociale e culturale, arricchendo il tessuto americano con tradizioni, arte e innovazione.

L’eredità di questi emigranti molisani continua a vivere, perpetuata attraverso le intricate trame dei legami familiari, le collaborazioni istituzionali e le iniziative di cooperazione che spaziano dalla ricerca scientifica allo scambio di esperienze tra le amministrazioni locali.

Questo incontro a Campobasso si configura quindi come un punto di partenza per un nuovo capitolo di questa storia condivisa, un impegno reciproco a coltivare e rafforzare un rapporto che si nutre di valori comuni e di un passato ricco di significato, proiettandosi verso un futuro di prosperità e collaborazione.