Campobasso: maltempo e imprudenze mettono a dura prova i Vigili del Fuoco

L’intensità delle recenti perturbazioni atmosferiche ha messo a dura prova la provincia di Campobasso, richiedendo un incessante sforzo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nel corso delle ultime 48 ore, una decina di interventi, spesso in condizioni operative complesse, hanno impegnato le squadre a terra e sui mezzi speciali.

Le emergenze si sono susseguite, spaziando da operazioni di rimozione di liquidi in aree allagate, alla rimozione di alberi caduti che ostruivano la viabilità, fino al soccorso di veicoli in avaria, intrappolati in situazioni di pericolo.

Un punto critico è emerso con particolare urgenza: il tratto stradale che collega Campitello Matese alla Sella del Perrone, un’arteria tradizionalmente chiusa al traffico durante la stagione invernna.

Nonostante il divieto di transito, un numero preoccupante di automobilisti continua a ignorare le indicazioni, tentando di percorrere la strada.

Questa scelta imprudente porta inevitabilmente a conseguenze negative, con veicoli bloccati in accumuli di neve e ghiaccio, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, dotate di mezzi pesanti come motrici e ginnocchiate, sono state chiamate in soccorso in almeno tre occasioni nelle ultime 24 ore, lavorando incessantemente per liberare i veicoli e garantire la sicurezza della zona.

Questa situazione non solo mette a rischio la sicurezza degli automobilisti stessi, ma sottopone a stress le risorse operative dei Vigili del Fuoco, che potrebbero essere impiegate in altre emergenze.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sensibilizzazione dei cittadini e sull’efficacia delle misure di dissuasione.

Oltre all’informazione preventiva, si rende necessario un controllo più rigoroso del rispetto del divieto di transito, per evitare che situazioni di pericolo si ripetano.

La persistenza di comportamenti rischiosi evidenzia la necessità di un approccio integrato, che coinvolga forze dell’ordine, amministrazioni locali e media, per promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità, soprattutto in contesti ambientali delicati e potenzialmente pericolosi come le aree montane.

La prevenzione e la consapevolezza collettiva rappresentano le armi più efficaci per fronteggiare le sfide poste da eventi meteorologici estremi e per tutelare la sicurezza di tutti.