Campobasso: Patti Sociali per famiglie in difficoltà, 300€ al mese

Il Comune di Campobasso ha recentemente indetto un avviso pubblico volto a implementare i Patti Sociali, un’iniziativa di supporto economico mirata a nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni di vulnerabilità socio-economica.

Questo intervento si configura come un pilastro fondamentale di un’ampia strategia di welfare locale, finalizzata a mitigare le conseguenze di difficoltà finanziarie temporanee e a promuovere l’inclusione sociale.

L’erogazione del contributo, quantificato in 300 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi, rappresenta un sostegno diretto volto a garantire un minimo vitale e a prevenire l’aggravamento di condizioni di precarietà.

L’assegnazione dei fondi, strettamente vincolata alla disponibilità delle risorse comunali, sarà regolata da criteri di accesso trasparenti e definiti nell’avviso stesso, progettati per massimizzare l’impatto positivo sulle famiglie più bisognose.

I Patti Sociali si rivolgono a nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio economico che può derivare da una totale assenza di reddito, da una sua inadeguatezza rispetto alle necessità primarie – ad esempio, a seguito di eventi imprevisti come la perdita del lavoro, una malattia prolungata o un grave lutto – o da una combinazione di fattori che compromettono la capacità di sostenersi autonomamente.

L’intervento è pensato per situazioni di transitorietà, in cui l’attivazione di misure di sostegno più strutturate o alternative non risulta appropriata o fattibile.

In altre parole, i Patti Sociali sono concepiti come una rete di sicurezza temporanea, un ponte verso una situazione di maggiore stabilità economica.

Si presuppone che, grazie anche al supporto ricevuto, il nucleo familiare possa superare le difficoltà nel breve termine, recuperando autonomia e resilienza.

L’accesso al beneficio richiede la presentazione di una domanda formale, da inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre.

La procedura di candidatura, dettagliata nell’avviso pubblico, prevede la compilazione di un modulo specifico e l’allegato di documentazione comprovante la situazione di disagio economico e la sussistenza dei requisiti previsti.

Il Comune, attraverso una commissione appositamente designata, valuterà le domande ricevute, verificando la conformità ai criteri di ammissibilità e ponderando le priorità in base all’entità del bisogno riscontrato.

L’iniziativa si propone di costituire un esempio virtuoso di azione sociale mirata, basata su una valutazione attenta delle necessità reali e su un approccio proattivo nella costruzione di un tessuto sociale più coeso e solidale.