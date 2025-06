Campobasso Previene: Salute, Comunità e Screening Gratuiti

Campobasso Previene: Un’Iniziativa Comunità e Salute a Corpus DominiIn un’ottica di promozione attiva del benessere e di coesione sociale, l’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Campobasso, in sinergia con la Consulta dei Servizi Socio-Sanitari, le realtà associative locali, la Regione Molise e l’Asrem, presenta “Campobasso Previene”, un evento formativo e di screening gratuito che si terrà in Piazza Municipio dal 12 al 15 giugno, integrandosi nel ricco programma dei festeggiamenti per il Corpus Domini 2025.L’iniziativa ambisce a trascendere la mera offerta di servizi sanitari, proponendo un’esperienza che intreccia momenti di convivialità e impegno civico, nel solco di un approccio olistico alla salute. Come evidenziato dall’Assessore alle Politiche Sanitarie e alla Diversabilità, Angelo Marcheggiani, “Campobasso Previene” è il risultato tangibile di una collaborazione proficua tra istituzioni, associazioni e professionisti sanitari, un vero e proprio “lavoro di squadra” volto a rispondere alle esigenze della popolazione residente.La presentazione ufficiale dell’evento, tenutasi presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, ha visto la partecipazione di numerosi enti e associazioni, testimoniando l’ampio coinvolgimento della comunità. La Sindaca Marialuisa Forte ha ribadito l’importanza cruciale della sinergia tra i partner coinvolti, sottolineando come “da soli si va veloci, insieme si va lontani”, una metafora che incarna lo spirito collaborativo alla base del progetto.Al centro dell’attenzione sarà la prevenzione oncologica, un ambito in cui l’adozione di comportamenti salutari può fare la differenza. La letteratura scientifica indica che circa il 40% dei casi di cancro potrebbe essere prevenuto attraverso scelte di vita responsabili, come un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e la minimizzazione dell’esposizione a fattori di rischio ambientali e lavorativi. “Campobasso Previene” offrirà approfondimenti specifici sulla diagnosi precoce, sulle implicazioni dell’inquinamento ambientale sulla salute e offrirà screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, alla cervice uterina e al colon-retto, contribuendo a promuovere una cultura della prevenzione attiva.L’evento si pone come un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un approccio proattivo alla salute, fornendo strumenti e informazioni utili per adottare stili di vita più sani e consapevoli, rafforzando così il tessuto sociale e il capitale umano del territorio.