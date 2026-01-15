Campodipietra, pestaggio choc: uomo grave, interrogativi sulle misure cautelari

Nella quiete serale di Campodipietra, un episodio di inaudita violenza ha scosso la comunità, lasciando un uomo in condizioni critiche e sollevando interrogativi sulla gestione delle misure cautelari.

L’aggressione, avvenuta nella piazza principale, ha visto una vittima di 42 anni ridotta in gravissime condizioni a seguito di un pestaggio brutale, culminato in un ricovero d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove versa in prognosi riservata.

L’autore dell’atto violento è un giovane di vent’anni, originario di Avezzano, arrestato in seguito all’efferato episodio.

La vicenda assume contorni ancora più allarmanti se si considera che il giovane si trovava agli arresti domiciliari nel medesimo territorio molisano, dai quali si era precedentemente sottratto.

Le testimonianze dei residenti dipingono un quadro di escalation di comportamenti perturbati.

Approssimativamente alle ore 19:00, il giovane avrebbe manifestato in pubblico segni di profondo squilibrio, violando la misura cautelare con comportamenti aggressivi e distruttivi: urla, calci a veicoli parcheggiati, sputi, creando un clima di crescente tensione.

Un primo intervento delle forze dell’ordine, sebbene riuscì a riportarlo temporaneamente nella sua abitazione, non prevenne la reiterazione di comportamenti analoghi.

Poche ore più tardi, l’agitazione del giovane si trasformò in un’ulteriore ondata di violenza, con percussioni a porte di abitazioni private.

Un uomo di 42 anni, mosso dalla preoccupazione e dalle urla di alcuni giovani spaventati, uscì per indagare, ritrovandosi immediatamente vittima di un’aggressione fisica violenta e reiterata.

Il pestaggio, descritto come un insieme di calci, pugni e schiaffi, lo causò la caduta a terra, lasciandolo in stato di incoscienza e con lesioni gravissime.

L’intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine permise di prestare le prime cure al ferito e di assicurare l’arresto dell’aggressore, che continuava a proferire insulti e minacce nei confronti degli agenti presenti.

Il ventenne è ora detenuto nel carcere di Campobasso, in attesa di ulteriori accertamenti e del processo.

Elementi cruciali per la ricostruzione dinamica dell’aggressione e per l’analisi delle responsabilità sono i video amatoriali registrati dai presenti con i propri dispositivi mobili, ora in possesso dei carabinieri.

Questi filmati, testimonianze dirette della violenza perpetrata, rappresentano una prova tangibile degli eventi e saranno fondamentali per le indagini.

L’episodio solleva, oltre alla gravità del singolo atto violento, interrogativi urgenti sull’efficacia dei sistemi di controllo delle misure cautelari, sulla necessità di rafforzare i servizi di supporto psicologico per persone con disturbi comportamentali e sulla responsabilità collettiva di prevenire e contrastare l’escalation della violenza in ambito sociale.

La vicenda, tragica e sconvolgente, impone una riflessione profonda sulle dinamiche della sicurezza e della convivenza civile.