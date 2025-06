Campomarino: 750.000€ per un futuro urbano più resiliente e inclusivo

Campomarino si proietta verso un futuro urbano più resiliente e inclusivo grazie al progetto Pinqua, un’iniziativa strategica finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’ottenimento di 750.000 euro rappresenta un’opportunità cruciale per Campomarino e per l’intero Molise, segnando un punto di svolta nella riqualificazione del tessuto urbano e nell’elevazione della qualità della vita dei suoi abitanti.Il progetto Pinqua, concepito come un programma innovativo per la qualità dell’abitare, non si limita a un semplice intervento infrastrutturale; incarna una filosofia di rigenerazione urbana profondamente radicata nella valorizzazione del capitale sociale e ambientale. L’approccio adottato è caratterizzato da una calibrazione attenta alle specificità demografiche e territoriali di ciascun comune molisano, riconoscendo l’unicità di ogni contesto urbano e la necessità di soluzioni su misura.A Campomarino, il progetto Pinqua si articola in una serie di interventi mirati a trasformare aree strategiche del paese. Il cuore del piano è la riqualificazione del Parco della Solidarietà, destinato a diventare un fulcro di aggregazione sociale con l’introduzione di attrezzature fitness, una biblioteca open-space e un deposito biciclette, promuovendo la mobilità sostenibile e l’accesso alla cultura. Un’attenzione particolare è rivolta alla marina, con la creazione di un campo da Padel, rispondendo alla crescente domanda di attività sportive e ricreative all’aria aperta. In via dei Tulipani, l’Area Dog, un’iniziativa volta a favorire la convivenza tra persone e animali domestici, si integrerà armoniosamente con il contesto urbano, contribuendo a creare spazi più accoglienti e vivibili per tutti.L’ambizione del progetto Pinqua trascende la semplice realizzazione di opere pubbliche. Si tratta di un intervento complessivo che mira a ridefinire l’identità della città, promuovendo principi di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione urbana. La riqualificazione degli spazi pubblici e la creazione di nuove aree verdi non sono fini a sé stessi, ma strumenti per favorire l’interazione sociale, migliorare la salute pubblica e rafforzare il senso di appartenimento alla comunità. L’introduzione di servizi collettivi come centri polifunzionali e spazi dedicati alla cultura e al tempo libero, unitamente all’adozione di soluzioni architettoniche e urbanistiche innovative, contribuirà a creare un ambiente urbano più attrattivo, funzionale e resiliente, capace di rispondere alle sfide del futuro e di garantire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini, con un’attenzione specifica alle fasce più vulnerabili della popolazione. Pinqua non è solo un progetto, ma una visione per una Campomarino più viva, equa e sostenibile.