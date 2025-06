Carenza medici al Molise: ASREM vara otto incarichi urgenti

L’emergenza carenza di personale medico, un fenomeno che si acuisce in modo preoccupante durante i mesi estivi, rischia di compromettere la stabilità e l’efficienza dei servizi di assistenza continuativa sul territorio. In risposta a questa sfida pressante, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) ha varato un intervento mirato volto a rafforzare l’offerta assistenziale, pubblicando un avviso per l’assegnazione di otto incarichi libero-professionali.Questa iniziativa, concepita come misura temporanea ma cruciale, mira a garantire la continuità operativa dei servizi essenziali, soprattutto in un periodo di picco della domanda e di congedi del personale. Gli incarichi, della durata di sei mesi, sono destinati a medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, una figura professionale imprescindibile per la gestione di emergenze, interventi chirurgici e terapie intensive. L’ASREM, nel riconoscere la difficoltà di reperire risorse adeguate tra i professionisti attivi, ha optato per un approccio inclusivo, estendendo la chiamata anche a medici in quiescenza, esperti e con una solida esperienza sul campo. Questa scelta strategica testimonia la gravità della situazione e l’impegno dell’azienda sanitaria a preservare la qualità dell’assistenza offerta alla popolazione molisana.Gli incarichi saranno dislocati in aree strategiche del territorio: i reparti di Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Campobasso e Isernia, e il Centro Iperbarico di Larino, un’eccellenza regionale per trattamenti specifici e complessi. La localizzazione in queste strutture riflette la necessità di coprire punti critici, dove la presenza di personale specializzato è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e la corretta gestione di procedure mediche delicate.L’avviso pubblicato dall’ASREM rappresenta un tentativo di tamponare una situazione di emergenza, ma sottolinea al contempo la necessità di affrontare in modo strutturale il problema della carenza di personale medico. Soluzioni a lungo termine richiederanno investimenti in formazione, politiche di incentivazione per attrarre e trattenere i professionisti in aree geografiche meno servite, e una revisione del sistema di programmazione delle risorse umane all’interno del Servizio Sanitario Regionale. L’iniziativa in corso, pur essendo un intervento tattico, serve da campanello d’allarme per stimolare un dibattito più ampio e approfondito sulle sfide che attendono il futuro della sanità molisana.