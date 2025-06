Cinghiale: Via al prelievo selettivo, svolta per l’equilibrio del territorio.

La recente decisione della Giunta regionale, sancita in una delibera di fondamentale importanza, apre ufficialmente la via al prelievo selettivo del cinghiale, segnando una svolta cruciale nella gestione di una problematica complessa e pervasiva. Questa misura, frutto di un lungo iter di discussioni e sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, mira a ristabilire un equilibrio ecologico precario e a tutelare il tessuto agricolo e la sicurezza stradale di un territorio sempre più martoriato dall’espansione incontrollata di questa specie alloctona.Il problema del cinghiale, lungi dall’essere una mera questione venatoria, si configura come un nodo cruciale all’interno di un sistema ambientale alterato. L’incremento esponenziale della popolazione di cinghiali, favorito da fattori quali l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali, la frammentazione del paesaggio e la perdita di predatori naturali, ha generato una pressione insostenibile sulle coltivazioni agricole. I danni economici, quantificabili in milioni di euro, non riguardano solamente le produzioni di eccellenza, ma anche le piccole aziende agricole, spesso al limite della sostenibilità, che vedono compromesse intere annate di lavoro.Parallelamente alla devastazione delle colture, l’aumento dei cinghiali ha acuito il rischio di incidenti stradali, con conseguenze drammatiche per la sicurezza pubblica. Le strade, soprattutto quelle che attraversano aree rurali e boschive, sono diventate pericolose trappole per automobilisti impreparati a fronteggiare l’imprevedibile comportamento di questi animali.La delibera, che autorizza le operazioni di caccia fino al 30 settembre, rappresenta un primo passo verso una gestione più efficace della risorsa faunistica, ma non può essere considerata una soluzione definitiva. È necessario, infatti, un approccio integrato che preveda non solo il controllo demografico attraverso la caccia selettiva, ma anche la riqualificazione del paesaggio agrario, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la sensibilizzazione dei cittadini.Il ruolo dell’Assessore all’Agricoltura, Salvatore Micone, è stato determinante nel superare il precedente stallo decisionale e nel concretizzare una misura attesa da tempo. La sua iniziativa dimostra una comprensione approfondita delle problematiche del settore agricolo e una volontà di intervenire con tempestività e determinazione.È fondamentale, ora, che la comunità venatoria operi con responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e la salute degli ecosistemi. La caccia selettiva deve essere mirata a ridurre la pressione demografica della specie, evitando al contempo danni all’ambiente e alla fauna selvatica autoctona.La presente delibera non è semplicemente un atto amministrativo, ma un segnale di speranza per un territorio che lotta per la sua sopravvivenza, un invito a una riflessione più ampia sulla gestione delle risorse naturali e sulla necessità di un modello di sviluppo sostenibile che concili le esigenze dell’agricoltura, della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente. Il futuro del territorio dipende dalla nostra capacità di agire con lungimiranza e responsabilità.