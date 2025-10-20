Città dell’Olio Molise: camminando per la pace, un olivo alla volta.

Il 26 ottobre, in concomitanza con la nona edizione della Camminata tra gli Olivi, le Città dell’Olio molisane – Termoli, San Martino in Pensilis, Guardialfiera, Larino e Venafro – si fanno portatrici di un messaggio universale: la pace, simboleggiata dalla piantumazione di un olivo, un gesto concreto in un momento storico che richiede riflessione e azione.

L’iniziativa, parte del più ampio progetto promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, estende la sua eco in tutta la nazione, coinvolgendo oltre 150 comunità e rappresentando un ponte culturale e ambientale tra territori differenti.

Il legame con l’eredità del passato si rafforza con un impegno ancora più ampio: il 11 novembre, in occasione dell’80° anniversario della tragica detonazione atomica di Hiroshima, le Città dell’Olio del Molise contribuiranno attivamente alla celebrazione nel Parco della Pace, condividendo la visione di un futuro libero dalla violenza.

L’olio extravergine d’oliva, frutto di una terra generosa e custode di saperi millenari, si erge a simbolo tangibile di questa connessione globale, un filo verde che unisce popoli e culture diverse.

Quest’anno, la Camminata tra gli Olivi trascende la tradizionale funzione di evento promozionale per assumere un significato più profondo: diventa espressione di una consapevolezza civica e di un impegno attivo delle comunità locali nella ricerca della pace.

“È un momento cruciale per riflettere sulla complessità del mondo che ci circonda,” sottolinea Giovanni Di Matteo, coordinatore regionale Città dell’Olio del Molise e sindaco di San Martino in Pensilis, “e non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle sfide che ci attendono.

”L’evento si configura quindi come un’esperienza multisensoriale e educativa: itinerari di trekking attraverso paesaggi secolari, percorsi ciclabili immersi nella natura, escursioni a cavallo per scoprire angoli nascosti, degustazioni di olio evo e prodotti tipici che celebrano la ricchezza agroalimentare del Molise, visite guidate ai frantoi per comprendere il processo di trasformazione delle olive, e laboratori ludico-didattici pensati per coinvolgere bambini, famiglie e giovani.

Oltre alla dimensione culturale e ambientale, la Camminata tra gli Olivi rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, per promuovere un turismo sostenibile e responsabile, e per trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della tolleranza e del rispetto per l’ambiente.

La piantumazione dell’olivo non è solo un gesto simbolico, ma un investimento nel futuro, una promessa di speranza per un mondo più giusto e pacifico.