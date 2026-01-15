Contact Center Centri per l’Impiego: nuova gestione e più servizi in Piemonte

A partire da settembre, l’erogazione dei servizi di contact center dei Centri per l’Impiego del Piemonte subirà una trasformazione significativa, affidata all’azienda molisana Planetcall Direct.

Questa scelta strategica, promossa dall’Agenzia Piemonte Lavoro, mira a potenziare l’efficienza e la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini, alle imprese e a tutti gli attori del mercato del lavoro piemontese.

Planetcall Direct, con una solida reputazione costruita su collaborazioni di alto profilo con istituzioni accademiche come le Università di Torino, Firenze e Venezia, e con enti sanitari di rilevanza nazionale come l’Ats Milano e l’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, si propone di fornire un servizio integrato e proattivo.

L’offerta andrà ben oltre la mera risposta a quesiti: si prevede un supporto completo che comprenderà la divulgazione dettagliata dei servizi offerti dai Centri per l’Impiego, l’assistenza personalizzata per aziende alla ricerca di personale qualificato e per i lavoratori in cerca di opportunità, l’implementazione di campagne informative mirate a sensibilizzare sulle dinamiche del mercato del lavoro e l’esecuzione di analisi e indagini di mercato volte a fornire dati utili per la programmazione di politiche attive del lavoro.

L’assegnazione di questo appalto rappresenta un’occasione cruciale per Planetcall Direct, non solo per la conferma della sua competenza e affidabilità sul mercato nazionale, ma soprattutto per Campobasso e per il Molise intero.

Le ricadute occupazionali previste si tradurranno in un significativo incremento del personale, con un’attenzione particolare all’inserimento di risorse locali.

Si prevede un’ampliamento del team esistente, che sarà potenziato con nuove competenze specialistiche, contribuendo a rafforzare il tessuto economico del territorio e a promuovere la crescita professionale dei residenti.

Questa partnership strategica si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno e di promozione di sinergie tra enti pubblici e privati per affrontare le sfide del mondo del lavoro in continua evoluzione.

L’obiettivo è creare un servizio di contact center moderno, efficiente e centrato sulle esigenze dei cittadini piemontesi, capace di contribuire attivamente alla creazione di un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo.