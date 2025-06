Data di chiusura scuole Molise: l’USR chiarisce, fine lezioni al 28 giugno.

La recente comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Molise ha ufficialmente definito la data di conclusione delle attività didattiche per le scuole dell’infanzia presenti sul territorio, fissandola al 28 giugno. Questa precisazione, trasmessa ai dirigenti scolastici, ai coordinatori delle istituzioni paritarie, alle rappresentanze sindacali e ai responsabili degli ambiti territoriali, giunge a dirimere un’ambiguità emersa da una precedente delibera della Giunta regionale concernente il calendario scolastico per l’anno 2024-2025.L’incongruenza nasceva da un errore di trascrizione all’interno del testo della delibera, che erroneamente indicava il 28 giugno come “venerdì”, quando si tratta in realtà di un sabato. L’errore si è poi esteso alla duplicazione della data di chiusura, con l’inclusione anche del 30 giugno, amplificando la confusione e necessitando di un intervento chiarificatore da parte dell’USR.Questo episodio solleva interrogativi importanti circa i processi di revisione e controllo dei documenti ufficiali, evidenziando come errori apparentemente minori possano generare incertezze e disorientamento all’interno del sistema scolastico. La corretta datazione delle attività didattiche è cruciale per la programmazione delle famiglie, per l’organizzazione del personale docente e non docente, e per la gestione delle risorse dedicate all’educazione dei bambini.La tempestiva rettifica, frutto di un’attenta concertazione tra l’USR, la Regione Molise e i vari stakeholder del mondo scolastico, dimostra l’importanza della comunicazione trasparente e dell’impegno costante a garantire la precisione delle informazioni fornite alla comunità educativa. La vicenda serve anche come monito a rafforzare i meccanismi di verifica e validazione dei documenti ufficiali, al fine di prevenire future discrepanze e assicurare la continuità e l’efficacia del servizio scolastico. L’episodio, pur nella sua apparente banalità, sottolinea la necessità di un’attenzione scrupolosa nei dettagli, elemento imprescindibile per il corretto funzionamento di un sistema complesso come quello dell’istruzione.