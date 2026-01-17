cityfood
Eccellenza in Molise: Gastroenterologia ARCO all’avanguardia con l’ecoendoscopia

Redazione Aosta

Nel 2025, il Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ARCO (Azienda Regionale per la Sanità del Molise), che include gli ospedali Cardarelli di Campobasso e San Timoteo di Termoli, ha consolidato la sua posizione di eccellenza nel panorama sanitario regionale e nazionale.

L’attività, supervisionata dal Direttore UO Gianfranco Cammilleri, ha visto l’esecuzione di circa ottomila procedure endoscopiche, integrate da mille visite specialistiche e duecento interventi di Colangiopancreatografia Retrogada Endoscopica (ERCP), una procedura diagnostico-terapeutica complessa che il Molise ha saputo elevare a modello di riferimento.
A queste si aggiungono oltre cento procedure chirurgiche correlate, dimostrando un approccio multidisciplinare e completo nella gestione delle patologie del distretto gastrointestinale.

Un passo fondamentale nell’evoluzione del dipartimento è stata l’introduzione dell’Ecoendoscopia, una tecnologia all’avanguardia che combina la visualizzazione endoscopica con l’ecografia a sonda, ampliando significativamente le capacità diagnostiche e terapeutiche.
Felice Molinario, responsabile del settore endoscopico, ha evidenziato come questa tecnica permetta di ottenere immagini dettagliate degli organi circostanti il tratto digerente, come pancreas, vie biliari e fegato, facilitando l’identificazione di lesioni precoci e la guida di procedure terapeutiche minimamente invasive.
L’ecoendoscopia, in particolare, si rivela cruciale nella stadiazione di tumori, nella valutazione di patologie pancreatiche e nella gestione di calcoli biliari complessi.
L’ARCO, attraverso questa implementazione tecnologica, risponde a una precisa necessità strategica: garantire ai cittadini molisani l’accesso a cure di alta specializzazione senza la necessità di ricorrere a strutture sanitarie esterne, riducendo i costi e l’impatto emotivo legati ai trasferimenti.
Questa scelta riflette un impegno a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e a promuovere un sistema sanitario più equo e sostenibile.
Il Direttore Generale dell’ARCO, Giovanni Di Santo, ha sottolineato come l’introduzione dell’Ecoendoscopia si inserisca in un piano organico di modernizzazione e potenziamento della rete ospedaliera molisana.
Questo progetto ambizioso mira a superare le criticità pregresse, valorizzando le competenze locali e investendo in innovazione.
L’obiettivo primario è riportare il sistema sanitario regionale a essere un punto di riferimento solido, riconoscibile per l’eccellenza clinica e la capacità di affrontare le sfide emergenti, con un focus particolare sull’efficientamento delle risorse e la ricerca di soluzioni innovative per il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità.
L’impegno costante è quello di creare un ambiente di crescita professionale per il personale sanitario, incentivando la ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche, sempre nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e di etica professionale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

