Emergenza Molise: 11 Infermieri per Rinforzare l’Urgenza

Per rispondere alle pressanti necessità di assistenza emergenza-urgenza nella regione Molise, l’Azienda Sanitaria Regionale (ASRM) ha recentemente formalizzato l’assegnazione di incarichi a tempo determinato a undici infermieri. Questa decisione, volta a rafforzare il personale dedicato alla gestione di situazioni critiche, si configura come un intervento temporaneo, ma strategicamente importante, che si protrarrà fino al 30 settembre.La misura, approvata dalla struttura commissariale, si rende indispensabile in un contesto caratterizzato da una carenza di risorse umane e da una crescente domanda di servizi in ambito emergenza-urgenza. Nello specifico, l’incremento del personale infermieristico è finalizzato a garantire la continuità operativa e la qualità dell’assistenza in aree vitali come i reparti di Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna e i servizi di Pronto Soccorso degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal potenziamento della postazione 118 di Frosolone, in provincia di Isernia, cruciale per l’assistenza in aree rurali e disagiate.Questa soluzione temporanea si inserisce in un piano più ampio di revisione e potenziamento del personale sanitario regionale. Il Piano del fabbisogno di personale 2024-2026 prevede l’acquisizione di quindici nuove unità infermieristiche, ma la tempistica per l’effettivo avvio delle procedure concorsuali ha reso urgente l’adozione di questa misura transitoria. La decisione dimostra la consapevolezza dell’ASRM di fronte alle sfide poste dalla gestione dei servizi sanitari in una realtà territoriale complessa e la volontà di adottare misure immediate per mitigare l’impatto della carenza di personale sulla collettività. Il provvedimento sottolinea, inoltre, la delicatezza del momento e la necessità di un approccio proattivo nella gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di assicurare un livello di assistenza adeguato a tutti i cittadini molisani.