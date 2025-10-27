Erasmus+ all’Unimol: Benvenuto a studenti da tutto il mondo

L’Università del Molise si appresta a celebrare un nuovo capitolo nel suo percorso di apertura internazionale, accogliendo gli studenti partecipanti al programma ‘Erasmus+’ per l’anno accademico 2025-2026.

L’evento di benvenuto, fissato per domani 28 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca d’ateneo a Campobasso, vedrà il Rettore Giuseppe Vanoli e il corpo docente offrire un caloroso saluto ai nuovi arrivati, sottolineando l’importanza di questa collaborazione nel contesto dell’istruzione superiore globale.

La comunità studentesca Erasmus+ proveniente da un panorama geografico diversificato, vede una prevalenza di studenti provenienti dalla Spagna, seguiti da un significativo contingente proveniente da Turchia, Polonia, Portogallo e Cipro.

Questi paesi, con i quali l’Università del Molise ha coltivato negli anni legami accademici consolidati, rappresentano punti cardine di una rete di cooperazione che favorisce lo scambio di conoscenze, esperienze e competenze.

La pluralità delle aree disciplinari scelte dagli studenti Erasmus+ – che abbracciano scienze agrarie, scienze della comunicazione, diritto, economia e management, educazione primaria, medicina e chirurgia, informatica, scienze motorie e turismo – è un indicatore significativo della versatilità e dell’ampiezza dell’offerta formativa unimolese.

Questa vasta gamma di opzioni testimonia la capacità dell’Università di Molise di rispondere alle esigenze formative di una popolazione studentesca internazionale, sempre più attenta a costruire percorsi di studio personalizzati e competitivi.

Oltre a rappresentare un’opportunità di crescita accademica per gli studenti, il programma Erasmus+ contribuisce ad arricchire il tessuto culturale e sociale dell’Università del Molise e del territorio circostante, promuovendo un dialogo interculturale e una comprensione reciproca tra giovani provenienti da diverse nazioni.

L’Università del Molise, attraverso questo programma, si conferma un polo di eccellenza, capace di attrarre talenti e di proiettare la sua immagine a livello internazionale, rafforzando la sua reputazione come istituzione dinamica e proiettata verso il futuro.

L’impegno dell’ateneo mira a creare un ambiente stimolante e inclusivo, dove gli studenti Erasmus+ possano non solo acquisire conoscenze specialistiche, ma anche sviluppare competenze trasversali, come la capacità di adattamento, la comunicazione interculturale e il problem-solving, elementi fondamentali per affrontare le sfide di un mondo globalizzato.