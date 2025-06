Estate Molisana: Spiagge Gremite e Turisti in Aumento

La costa molisana accoglie l’estate con un fremito di vitalità, segnando un inizio stagione promettente. Le spiagge, animate da un flusso costante di visitatori, si presentano come un mosaico di colori e suoni, riflettendo la crescente attrazione che il territorio esercita su un pubblico sempre più ampio. L’afflusso, particolarmente intenso durante i fine settimana, testimonia la capacità del Molisano di intercettare un turismo desideroso di scoprire luoghi autentici e incontaminati.Dalle prime rilevazioni emerge un quadro incoraggiante, come sottolinea Domenico Venditti, presidente del Sindacato Balneari del Molisano (SIB Molise), che attribuisce il successo iniziale alle favorevoli condizioni meteorologiche: giornate soleggiate e temperature elevate hanno contribuito a creare un’atmosfera invitante per i visitatori. L’inizio di giugno ha già visto spiagge gremite, un segnale che si è confermato anche nel weekend successivo, a riprova di un’attesa paziente e ben ripagata. La settimana, invece, si rivela un periodo di respiro, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e rilassata.L’importanza del Molisano come meta turistica si rafforza con l’arrivo di un variegato pubblico. Oltre ai visitatori provenienti da regioni limitrofe, il territorio molisano attira un numero significativo di turisti stranieri, in particolare provenienti dalla Germania e dai paesi scandinavi (Austria, Svizzera, Danimarca e Norvegia). Si tratta, per lo più, di coppie mature o di persone di mezza età, un dato demografico che riflette la ricerca di un turismo legato alla scoperta e alla qualità della vita, più che all’intrattenimento effimero. L’assenza dei giovani, attualmente impegnati nella conclusione dell’anno scolastico, con gli esami di Stato che interessano sia gli studenti delle scuole superiori che quelli delle medie, suggerisce una successiva ondata di arrivi, legata alla fine degli impegni formativi.L’entusiasmo per l’inizio stagione si traduce in una solida base di prenotazioni, con un aumento significativo di richieste per alloggi in alberghi e bed e breakfast, soprattutto per i mesi di luglio e agosto. Questo segnale positivo non solo testimonia la crescente popolarità del Molisano come destinazione turistica, ma evidenzia anche la capacità del territorio di intercettare e soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente, alla ricerca di esperienze autentiche e di un contatto diretto con la natura e la cultura locale. Il futuro si prospetta, dunque, ricco di opportunità, con la speranza che questa tendenza positiva possa consolidarsi e portare benefici duraturi all’economia e all’immagine del Molisano.