Fabrizia Abbate Vicepresidente Sifm: Un Nuovo Focus sull’Etica

La filosofia morale italiana accoglie una figura di spicco con l’elezione di Fabrizia Abbate alla vicepresidenza della Società Italiana di Filosofia Morale (Sifm). La nomina, che vedrà Abbate affiancare il presidente Massimo Reichlin per un triennio cruciale (2025-2028), sottolinea l’importanza crescente di un approccio etico rigoroso e riflessivo in un’epoca di rapide trasformazioni sociali e tecnologiche.Fabrizia Abbate, docente di Filosofia Morale presso l’Università del Molise e figura di riferimento nel panorama accademico nazionale, porta con sé un bagaglio di esperienza e sensibilità particolarmente rilevanti. La sua attività di ricerca si concentra su aree tematiche di pressante attualità, tra cui l’etica applicata in ambito sanitario e le complesse implicazioni morali derivanti dall’avvento e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e della robotica. Queste discipline, sempre più intrecciate con la vita quotidiana, sollevano interrogativi fondamentali sulla responsabilità, l’autonomia, la giustizia e il futuro dell’umanità.L’elezione di Abbate rappresenta un importante traguardo per l’Università del Molise e, più ampiamente, per la ricerca filosofica italiana. L’Unimol sottolinea come questa nomina possa catalizzare nuove collaborazioni e progetti innovativi, estendendo la rete accademica e scientifica a livello nazionale e internazionale. Si prospettano opportunità concrete per il consolidamento di partnership con altre università, centri di ricerca e istituzioni, con l’obiettivo di promuovere un dialogo interdisciplinare e stimolare la produzione di conoscenza originale.Ma l’impatto di questa vicepresidenza si estende ben oltre le mura accademiche. L’Università del Molise evidenzia l’opportunità di offrire agli studenti, ai dottorandi e ai giovani ricercatori un accesso privilegiato alle sfide etiche del nostro tempo. Si tratta di un investimento nel futuro, volto a formare professionisti consapevoli, capaci di affrontare le complessità morali che caratterizzano il mondo contemporaneo. L’attenzione sarà rivolta non solo all’acquisizione di conoscenze teoriche, ma anche allo sviluppo di competenze pratiche, finalizzate a promuovere un’etica responsabile e sostenibile. La sua leadership si preannuncia come un motore di sviluppo e innovazione, contribuendo a posizionare la filosofia morale italiana come un punto di riferimento per il dibattito etico a livello globale.