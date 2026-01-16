Furti in Molise: l’agricoltura sotto assedio e il futuro a rischio.

Un’ombra di insicurezza si addensa sulle campagne molisane, alimentando un clima di crescente disagio tra gli imprenditori agricoli e minando la tenuta stessa del tessuto economico regionale.

I furti, fenomeno in esponenziale crescita negli ultimi mesi, non sono più semplici episodi isolati, ma manifestazioni di un’organizzazione criminale che si insinua nel cuore della produzione agricola, mettendo a dura prova la resilienza delle aziende e sollevando interrogativi profondi sul futuro del territorio.

Coldiretti Molise, voce autorevole e portatrice di una preoccupazione diffusa, denuncia come questa ondata di furti, spesso caratterizzati da modalità violente e mirate, stia erodendo la fiducia degli agricoltori, spingendoli a considerare scelte drastiche, fino alla chiusura delle attività produttive.

La perdita di queste aziende non si traduce solo in un danno economico diretto, ma in un impoverimento complessivo del Molise, con conseguenze devastanti per l’occupazione e l’indotto economico che ruota attorno al settore primario.

“Assistere a questi raid notturni, che possono letteralmente prostrarre un’azienda, è sconcertante,” afferma Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti.

“Non ci troviamo di fronte a semplici atti di vandalismo, ma a vere e proprie azioni pianificate, che colpiscono duramente le realtà aziendali, spesso di piccole o medie dimensioni, vulnerabili per la loro stessa natura.

“Claudio Papa, presidente regionale, sottolinea l’effetto domino di queste perdite: “La chiusura di un’azienda agricola non è un evento isolato, ma un segnale di allarme che preannuncia un declino del territorio.

Si perdono posti di lavoro, si disperde il sapere artigianale, si indebolisce il legame con le tradizioni e si accelera lo spopolamento.

“Coldiretti esorta gli agricoltori a rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, segnalando prontamente qualsiasi comportamento sospetto e adottando misure di prevenzione, ma riconosce che la soluzione non può essere affidata esclusivamente all’iniziativa privata.

È necessario un impegno coordinato e significativo da parte delle istituzioni, a livello regionale e nazionale, per intensificare l’azione di contrasto alla criminalità rurale.

L’auspicio è che questo sforzo possa andare oltre le semplici dichiarazioni di intenti, traducendosi in un aumento della presenza delle forze di sicurezza sul territorio, un sostegno economico alle aziende per l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati, e un utilizzo strategico delle nuove tecnologie, come droni e sistemi di videosorveglianza, per monitorare le aree più a rischio.

Solo così sarà possibile restituire agli agricoltori molisani la serenità necessaria per continuare a coltivare il futuro del territorio.