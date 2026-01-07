Gianni Di Vita torna a casa: lutto cittadino per Antonella e Sara

Il ritorno a casa di Gianni Di Vita segna un capitolo agrodolce in una vicenda che ha scosso profondamente la comunità molisana.

Dopo un decennio di ospedalizzazione nello Spallanzani di Roma, centro di eccellenza per le malattie infettive, l’uomo è stato dimesso, aprendo la strada alla pianificazione del lutto cittadino e alle esequie di sua moglie, Antonella Di Ielsi, e della figlia Sara, strappate alla vita a soli quindici anni in un tragico evento subito dopo le festività natalizie.

Il Cardarelli di Campobasso aveva accolto la famiglia a seguito di un sospetto episodio di intossicazione alimentare, ma le conseguenze furono fatali per madre e figlia, lasciando Gianni Di Vita a confrontarsi con un dolore immenso, amplificato dalla sua stessa condizione di salute.

L’annuncio della data dei funerali, atteso con profonda commozione, sancirà un momento di lutto collettivo per Pietracatella e per l’intera regione.

Il paese si prepara ad accogliere il feretro e a commemorare le due vittime, simboli di giovinezza spezzata e di una perdita irreparabile.

A Campobasso, il liceo classico “Mario Pagano” ha visto questa mattina riprendere le lezioni, ma l’atmosfera è pesante, segnata da un vuoto incolmabile.

Il banco di Sara rimane sordo, testimone silenzioso di una presenza che non c’è più.

La scuola, nel suo ruolo di comunità educativa, si appresta a onorare la memoria della studentessa, attraverso iniziative di commemorazione che riflettano il suo valore e il suo contributo.

Parallelamente, le indagini volte a chiarire le cause di questa tragedia procedono con rigore.

Gli inquirenti, impegnati in un’operazione complessa, si concentrano sull’analisi di dati provenienti da diverse fonti, cruciali per ricostruire la sequenza degli eventi.

L’autopsia, elemento cardine per determinare la natura dell’evento letale, è in fase di elaborazione, in sinergia con i risultati delle analisi tossicologiche condotte dal Centro antiveleni regionale.

Gli esami sugli alimenti consumati dalla famiglia, attentamente selezionati e conservati, sono sottoposti a rigorosi controlli di laboratorio.

L’apporto dello Spallanzani, con la sua esperienza specializzata, si rivela fondamentale per un quadro completo e accurato.

Il recupero fisico di Gianni Di Vita, pur fragile, rappresenta una tappa importante anche per le indagini.

La sua testimonianza, frutto di un’esperienza traumatica e profondamente dolorosa, potrebbe fornire elementi cruciali per risolvere il mistero che avvolge questa vicenda.

Nei prossimi giorni, la Squadra Mobile si è resa disponibile a un colloquio con l’uomo, nel tentativo di raccogliere informazioni che possano gettare luce sulle dinamiche che hanno portato alla morte di Antonella e Sara, restituendo alla comunità molisana un barlume di verità e, forse, un minimo di consolazione.